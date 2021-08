Irina Baeva revela detalles de su aparatosa caída de un caballo

Además de ser talentosa sobre los escenarios, Irina Baeva se distingue por ser una mujer de muchas facetas, pues así como ha conquistado importantes retos en el fitness, también busca hacerlo en la equitación, uno de los deportes que más le apasionan. De hecho, la actriz de telenovelas había suspendido sus prácticas en esta disciplina, pues ha confesado a sus fanáticos que meses atrás sufrió un accidente al caerse del caballo, situación que la atemorizó y por lo cual decidió hacer una pausa. Con la sinceridad que la caracteriza, la protagonista de melodramas como Soltero con hijas dio detalles del incidente que sufrió, mostrando incluso una fotografía de la herida en su brazo y que afortunadamente no pasó a mayores.

Irina subió un clip en sus historias de Instagram para dar detalle de lo ocurrido, sincerándose sobre cómo este accidente afectó su seguridad, misma que ha logrado recuperar gracias a la guía y a los consejos de su instructor. “Lo que les quería decir es que hace mucho que no había videos así porque en febrero me había caído del caballo. Nada grave pero obviamente perdí toda la seguridad, toda la confianza que había agarrado y hoy fue el primer día después de casi cinco meses que regresé a la escuela para subirme al caballo. Como dice mi instructor en la escuela: ‘El único que no se cae es el que no monta’, así que bueno, finalmente fue un accidente, no pasa nada pero obviamente lo que le genera a uno es el miedo, es la desconfianza, entonces hoy fue el primer día que ya retomé con mucho miedo todavía…”, explicó.

Por si fuera poco, Irina presumió a sus fanáticos algunas fotografías de su vuelta al ruedo, asumiendo el reto de no dejarse vencer por sus temores y hacer de la equitación una experiencia gratificante. “Pero de las caídas uno siempre se tiene que levantar y hacer de ellas un aprendizaje”, se puede leer en una de las postales en las que se le mira montando a caballo con su respectivo casco. En otro clip, la rubia aparece escuchando con mucha atención las indicaciones de su instructor, a quien agradeció por los consejos que de alguna manera motivaron su regreso a esta disciplina. “Primero caminamos, luego arrancamos al trote”, señaló en la foto.

Las consecuencias de su accidente

En ese mismo espacio, Irina no tuvo filtros al mostrar las consecuencias del accidente, una fotografía en la que se observa uno de sus brazos con lesiones en la piel, así como un raspón más visible en el codo. “Lo bueno es que no fue grave, aquí pueden ver las consecuencias de la caída…”, escribió en sus primeras líneas, para luego revelar que incluso permaneció inmóvil durante su recuperación. “Aparte del golpe en la pierna que hizo súper doloroso el poder caminar por 2-3 días. Traía casco y todo el equipo, si no hubiera sido más grave”, señaló la intérprete de origen ruso que ha pasado la página de este episodio con la mejor actitud.

Lo cierto es que hoy Irina está de lo más feliz, pues durante este proceso su prometido, Gabriel Soto, ha estado ahí para apoyarla. De hecho, en uno de los videos aparece junto a su galán, con quien ha formado equipo para desarrollar actividades deportivas, ya sea estando en casa o en el gimnasio, así lo han dejado ver en más de una ocasión a través de sus redes sociales. Gracias a ello, ambos pueden presumir de un físico impresionante, por lo cual sus fans no paran de enviarles piropos.

