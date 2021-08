¡Con pelucas de colores! Así fue el divertido festejo de Paulina Goto y su novio en la playa

El pasado 29 de julio, con motivo de su cumpleaños número 30, Paulina Goto realizó un viaje a la playa para celebrar en medio del mar en compañía de su novio, Rodrigo Saval y un grupo de amigos con los que disfrutó días de diversión bajo el sol. Debido a la poca señal con la que contaba su celular durante su festejo, según contó en una de sus historias, decidió disfrutar del momento y poco a poco ha estado compartiendo detalles de este cumpleaños en el que la vimos luciendo psicodélicos bañadores con lo que demostró que llega a los 30 años espectacular. Según posteó hace unas horas, como parte de su celebración hubo una fiesta de disfraces, a bordo del yate que los llevó a pasar una jornada inolvidable en alta mar.

A dos semanas de su festejo, Paulina utilizó su cuenta de Instagram para compartir dos imágenes, al lado de su novio, que se han convertido en las fotos más románticas de su cumpleaños. Se trata de un par de instantáneas en las que aparece Goto, luciendo una peluca rosa que combinó perfectamente con el atuendo del mismo tono que usó para soplar las velitas de su pastel número 30. Por su parte, para cobijar a su novia en este festejo, el político lució un look muy veraniego: camisa con estampado de flores, pantalón banco y una peluca larga y castaña que le dio el toque original a su outfit. Tan cómplices como siempre, Paulina y Rodrigo posaron muy sonrientes para estas fotos que la actriz acompañó de la frase: “¿Jane y Tarzán 2021!”, haciendo referencia a sus atuendos.

Para este cumpleaños Paulina recordó el éxito que la catapultó a la fama, la telenovela Miss XV, así que llamó a su fiesta Miss XV x 2, haciendo alusión a los años que cumplió este 2021. Para esta celebración, la cumpleañera eligió como código de vestimenta seres fantásticos, de ahí que la piñata fuera en forma de unicornio. Para cumplir con su propio deseo, la actriz eligió un atuendo con transparencias rosa, aunque en las primeras imágenes para las que posó con su novio no había incorporado a su look la peluca rosa, conforme fueron pasando las horas, no sólo se pusieron peluca, también incluyeron a su look varios tatuajes para la playa, con los que le dieron un toque bohemio a esta celebración: “Sigo en el paraíso, disfrutando la vida y pronto festejaremos juntos”, escribió la actriz el día de su cumpleaños.

Aunque Paulina no reveló cuál fue el destino que eligió para celebrar sus 30, su novio Rodrigo Saval publicó en su perfil que el cumpleaños tuvo como telón de fondo el espectacular paisaje que ofrece La Paz, Baja California: “Vacación perfecta: Desierto, playa y Paulina Goto. Manifiéstense en los comentarios si son de Baja California Sur”, escribió el político como descripción de una imagen en la que se les ve muy sonrientes: “Amorcito qué bonita pic”, le comentó la actriz. Según reveló la cumpleañera en sus redes sociales este fue un cumpleaños inolvidable gracias a las personas que la rodearon: “Con mi familia y mis amigos estoy completa. No hay nada de lo que yo me arrepienta y quiero seguir de fiesta muchos años más”, escribió en uno de los posts que compartió sobre su festejo.

Un cumpleaños diferente

Antes de protagonizar esta fiesta de seres fantásticos, Paulina Goto disfrutó de un íntimo festejo al lado de su mamá, su hermano y su novio, en el que sopló las velitas de su primer pastel. A manera de agradecimiento, la actriz realizó un video en el que compiló especiales momentos que vivió este año en el que, lamentablemente, se enfrentó al sensible fallecimiento de su papá, don Eduardo Gómez a quien le compuso el tema Siempre Contigo: “Tengo mucho que agradecer, porque la vida ha sido increíble conmigo, con sus altas, sus bajas, sus enseñanzas, sus grises, sus rosas y de todos colores. Hay mucho que agradecer, así que quiero compartir contigo mis 30 razones para celebrar”, escribió la cantante como descripción de este clip.