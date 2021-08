La razón por la que Salma Hayek estuvo a punto de rechazar Eternals

La belleza, talento y carismas únicos de Salma Hayek la llevaron a probar suerte en la industria del cine estadounidense, luego de haber conquistado las pantallas mexicanas. Si bien sus inicios no fueron fáciles, tal como ella lo ha confesado, hoy en día es uno de los rostros más conocidos de Hollywood y de una de las mexicanas más destacadas en el exterior. Sin embargo, cuando hace poco se enteró de que la buscaban para una nueva película de superhéroes, ella prácticamente descartó la posibilidad, pues pensaba que le darían un pequeño papel secundario, pero no podría estar más equivocada.

Salma fue una de las actrices que se sorprendieron al ser considerados para la nueva película de Marvel, y cuando los ejecutivos le propusieron una reunión, ella estaba bastante renuente. “Dije: 'Olvídalo'”, ha recordado entre risas en entrevista para Entertainment Weekly. “Dije: 'Dios sabe qué tipo de abuela quieren que interprete’. Estoy acostumbrada a que me digan que voy a ser extra o la vieja prostituta”, explicó la intérprete mexicana de 54 años. El proyecto en cuestión era Eternals y su rol estaba muy lejos de ser secundario, pues fue elegida para dar vida a Ajak, la líder de estos seres súper poderosos y por tanto protagonista de la película junto a estrellas como Angelina Jolie. Además, su papel fue creado inicialmente para un hombre, pero le dieron un giro inesperado pensando especialmente en ella.

Seguramente esos detalles se los explicaron después, pues la principal razón que llevó a Salma a cambiar de opinión y concertar una cita con los ejecutivos de Marvel fue enterarse de quién dirigiría la cinta. “Y luego dijeron que la directora era Chloé Zhao, y yo dije: ‘¡Está bien! ¡Hagamos la reunión!’”, agregó. Esta cineasta de origen chino, que recientemente obtuvo un Oscar por Normadland, contó a dicho medio que intentó buscar actores que esperaba que se pudieran identificar con su personaje, a sabiendas de que podían no estar familiarizados con los guerreros inmortales de otro planeta que son los Eternals.

No es la primera vez que Salma habla de su reacción al enterarse de que había sido considerada para una película de superhéroes. A principios de junio pasado, la actriz mexicana admitió estar un tanto perpleja por el hecho de convertirse de pronto en una estrella de este tipo de filmes. “Yo estaba como: '¿Qué está pasando?'. Quiero decir, las cosas han cambiado mucho en los últimos años para las mujeres en general. Pero lo que no entiendo es por qué me está pasando esto”, confesó entonces en entrevista para la edición estadounidense de la revista InStyle. En aquella ocasión la intérprete explicó que parte de su incredulidad se debía a algo muy sabido en la industria del cine, y es que con la edad se suelen limitar las opciones en cuanto a papeles.

Sus inicios en Hollywood

Mientras que ahora a Salma le cuesta entender por qué es elegida para papeles como Ajak, en el pasado, cuando viajó a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood, lo que no comprendía es por qué no nadie la buscaba para algún proyecto. “¿Por qué nadie me contrata? ¿Puedo pagar la renta?”, recordó en la charla con dicha revista, al hablar de las interrogantes que rondaban por su mente en aquellas épocas. Y es que, según contó a dicha publicación, gastó sus ahorros como actriz de telenovelas tras mudarse a Los Ángeles y participar durante años en audiciones fallidas. “Mucha gente me dijo: ‘No eres buena, nunca lo lograrás’”, contó. “¿Y si hubiera escuchado a esos idiotas?”, agregó antes de corregirse a sí misma: “Los escuché. Lloraba hasta quedarme dormida, me rendía y luego volvía a intentarlo un poco, casi avergonzada de admitir mi sueño de ser actriz”, agregó. Pero la perseverancia valió la pena, y hoy es una de las actrices mexicanas más conocidas a nivel internacional.

