Ingrid Coronado reapareció en la pantalla de TV Azteca

Cuando Ingrid Coronado decidió despedirse de Venga la Alegría, tras más de una década trabajando en el matutino, hubo un tema al que se entregó y que hoy por fin llega a su fin con un resultado satisfactorio para ella, se trata de la victoria que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió en una demanda que interpuso en contra que usó indebidamente la imagen de su hijo Emiliano, en ese entonces, menor de edad. Después de que Pedrito Sola se la encontró en las instalaciones de TV Azteca, hace unas semanas, ahora, Ingrid regresó a la televisora de El Ajusto, esta vez para reaparecer a cuadro en Ventaneando donde dio detalles de la sentencia que la favorece y con la que, a partir de ahora, todas las figuras públicas están protegidas.

Muy sonriente, la conductora leyó una carta que redactó para explicar en qué consiste su victoria legal: “Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo a nuestro favor por unanimidad de votos, un hecho histórico, contundente y determinante, este logro no sólo es para mi familia, sino también para toda la comunidad de figuras públicas, comunicadores y artistas, esta sentencia confirma, por un lado, que cada uno puede decidir libremente la imagen con la que quiere mostrarse ante la sociedad y, por otro, la penalización por el uso indebido de nuestras imágenes, mediante fotografías de nuestra vida privada, publicadas sin mi consentimiento, ya que eso es violar nuestros derechos y la ley nos protege, con esto, la imagen está indisolublemente ligada a nuestra individualidad y la dignidad de una persona, eso es bien importante”, comentó.

Ingrid reveló que fueron dos las demandas que ganó y habló de lo que el medio demandado tendrá que hacer para intentar compensar su falta: “También obtuvimos la victoria por daño moral, donde los responsables tendrán que reconocer la afectación contra mí y mi hijo y publicar un extracto de la sentencia bajo las mismas circunstancias de las publicaciones ilícitas para que, quienes la hayan leído, sepan que eran contrarias a la ley”. Por otra parte, Coronado aseguró que no hay cantidad económica que pague la afectación: “Si tuvieran que pagar los daños colaterales y por todos los precios que he pagado y que ha pagado mi familia, evidentemente, no habría dinero que alcance. Pero sí creo que es una medida importante, porque creo que nos protege a todas las personas que formamos parte, no solamente de la comunidad artística, sino deportiva, de todas las figuras públicas y eso me llena de alegría”, explicó.

Ingrid recordó que los ataques en su contra por parte de este medio la afectó en muchos sentidos: “Como todos ustedes saben, hubo una serie de publicaciones en mi contra, durante muchos años en donde, me difamaron, me atacaron, terminaron con la buena relación que tenía con buena parte de mi familia, mi carrera como conductora de televisión también tuvo muchos problemas, porque, evidentemente, perdí muchos clientes, mucha credibilidad, porque lo que golpearon mi imagen, como mujer, como mamá (…) hasta que llegó un momento que publicaron en una portada a mi hijo mayor, Emiliano, con un texto donde lo estaban ofendiendo, siendo menor de edad”. Por motivos de seguridad no quiso hablar de los detalles de la compensación económica que recibirá, pero dijo: “Sí, hay una penalización que forma parte de mi vida privada, espero eso quede claro, pero honestamente, si ellos tuvieran que pagarme un peso por cada lágrima en todos estos años, me tendría que ir muy bien, dejaría de trabajar”.

Ha sanado su relación con el padre de sus hijos

Tras esta experiencia, Ingrid reconoció que pudo sanar la relación con Fernando del Solar, padre de sus hijos y dijo: “Para mí él es una parte muy importante de mi vida, porque es el padre de mis hijos y por supuesto que está en mis oraciones, para mí lo más importante es que él esté bien, esté tranquilo, esté en paz, porque finalmente su bienestar se refleja en el bienestar de mis hijos, que es lo que yo más amo, entonces, yo no tengo más que desearle bien, que él esté bien y se lo deseo de corazón. Sé que a él le está yendo bien en cuestiones de pareja y me da mucho gusto, porque si él está bien, mis hijos van a estar mejor y es un trabajo en equipo que nos ayuda a todos”. Sobre cómo se encuentra su corazón actualmente, aseguró que está soltera: “No se puede estar en guerra, con varios flancos, y a la vez estar haciendo un festín, a lo largo de este tiempo sí he tenido galancillos para ir al cine, pero finalmente lo que yo estoy buscando si es una relación más profunda y estable, para siempre”, detalló.