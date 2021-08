Mayrín Villanueva a Romina en sus fotos más entrañables de madre e hija: ‘Qué vida la mía a tu lado’

Tras concluir con éxito las grabaciones de Si nos dejan, proyecto que próximamente llegará a la televisión mexicana, Mayrín Villanuena se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano al lado de su familia de las que ha estado compartieron algunas imágenes en Instagram. Como parte de esta escapada, la actriz compartió un álbum de fotos de la improvisada, pero entrañable, sesión para la que posó al lado de su hija mayor Romina, con quien protagonizó varias instantáneas que acompañó de la frase: “Qué vida la mía a tu lado”, posteó que la joven de 20 años de edad respondió con un: “Suerte la mía. Te amo”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aprovechando el espectacular telón de fondo que les ofrece el lugar donde están vacacionando, Mayrín y Romina posaron para esta serie de imágenes donde se les ven muy cómplices. La primogénita de la actriz utilizó una de estas fotos, donde se les ve jugando en la playa, para dedicarle una linda frase a su mamá: “Eres mi vida y la guía de ella. Gracias por darme el amor más honesto”. En estas imágenes queda al descubierto la belleza y el talento de su hija Romina como modelo, un papel que desempeñó, en diciembre de 2019, cuando se convirtió en la portada de ¡HOLA! Especial Novias, una edición en la que mostró un poco de su porte y elegancia: “Me siento realizada, me siento como una princesa de un cuento es algo que no me lo imaginé nunca, le dije a mi mamá: ‘Nunca me imaginé que alguien me iba a buscar para ser modelo de novia' y, de verdad, me cumplieron un sueño”, comentó en entrevista para ¡HOLA! Tv, en aquella ocasión.

VER GALERÍA

Durante esta entrevista, Romina -quien actualmente sostiene un noviazgo Joss Romero, el chico al que presentó en redes sociales en junio pasado- confesó que uno de sus grandes sueños en la vida es llegar algún día al altar: “Me cumplieron un sueño, siempre he tenido la ilusión, como toda mujer, de usar un vestido de novia y poder ir a escogerlo, probártelo. Toda la vida he tenido como esta afición de tener un vestido, siempre estoy viendo diseños, viendo cuál me gusta más”, explicó Romina quien tenía planeado usar para su graduación un diseño inspirado en uno de novias, pero la pandemia lo impidió: “Lamentablemente no pude tener mi graduación, pero iba a basar mi vestido en uno de novia que encontré, llevaba soñando años, es exactamente el look 2 que usé hoy”, comentó.

Aunque la vemos muy enamorada, el sueño de la boda no es uno que tenga a corto plazo y explicó por qué: “Sí, me gustaría casarme, pero creo que ahorita mi prioridades son diferentes, creo que me interesa un poco más el poder salvar el mundo para poder cumplir ese sueño, porque creo que no lo estamos acabando y nadie lo está haciendo nada, entonces, creo que es mejor vivir al día y salvar lo que nos da vida que es el mundo y de ahí en adelante ver si esas metas, esos sueños, se pueden cumplir”, explicó. Con 20 años de edad, Romina tiene un largo camino por recorrer en cuestión del amor: “Antes de mis 30 espero casarme, pero espero que para esa fecha ya nos hayamos curado de esta emergencia”, explicó haciendo referencia a la situación mundial.

VER GALERÍA

El sueño de Mayrín, la maternidad

Así como para su hija Romina uno de sus sueños es llegar al altar, para Mayrín Villanueva, su anhelo más grande desde niñas siempre fue convertirse en mamá, un deseo que se le cumplió con Romina, Julia y Sebastián, de acuerdo con sus propias palabras: “Son lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad, yo sí fui de esas niñas que soñaba con ser mamás y daría lo que fuera por volver a apachurrarlos de bebés, ahora los ves tan grandotes, se te pasan los niños muy rápido. Cada uno de ellos me da un regalo, cada uno de ellos me enseña algo, me saca lo más escondido que tengo dentro de mí, para bien y para mal, entonces es una manera de crecer bien bonita”, confesó la actriz en 2019 durante su visita al programa Sale el Sol.