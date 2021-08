Irina Baeva responde a las críticas sobre la transformación de su cuerpo

Una de las mujeres más bellas del espectáculo es sin duda Irina Baeva, quien ha logrado conservar un impresionante físico gracias a su dedicación y disciplina en sus rutinas de ejercicio. Por tal motivo, la futura esposa de Gabriel Soto, no ha dudado en presumir los resultados, mostrando su escultural figura a través de diversas fotos en redes sociales, lo que le ha merecido los piropos y el reconocimiento de sus fanáticos, aunque tampoco ha podido escapar de las críticas emitidas por algunos detractores. Precisamente, días atrás la actriz reveló una postal en donde se le mira luciendo delgada y fitness, lo que de inmediato dio pie a una conversación entre los usuarios, situación de la que finalmente ha sido cuestionada.

Tan amable como siempre, Irina se tomó algunos minutos para platicar con los medios de comunicación, de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, instante en el que fue cuestionada por la foto en la que aparece mostrando su estrecha cintura y su trabajado abdomen, misma que recibió algunas críticas por lo delgada que luce. “Tú me dijiste que me veo espectacular. No sé cuál es la duda”, afirmó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy, para luego hacer énfasis en lo más importante a la hora de hablar sobre el aspecto físico de los otros. “Yo creo que el físico de cada persona es a gusto de cada quién, ¿no?”, agregó la actriz, quien se ha caracterizado por la apertura que tiene al hablar de temas de índole personal.

Cabe destacar que en la imagen de Irina que ha dado de qué hablar, agregó un comentario agradeciendo a los profesionales que la han apoyado en este proceso, el cual ha sido benéfico pues los resultados son evidentes. “Empezando la nueva semana de ejercicio. No tengo mi ‘antes’, pero aquí está el ‘después’ de 6 semanas de workouts… y seis semanas de plan alimenticio…”, escribió la intérprete. “Nunca había estado tan contenta con los resultados y con cómo me siento mental, emocional, y sobre todo, físicamente. Aun falta trabajo por hacer, ¡así que a darle!”, dijo.

Pero más allá de las críticas, Irina también recibió las felicitaciones de varias famosas, como lo hizo Sofía Castro, quien agregó en los comentarios de la publicación emojis de caritas con ojos de corazón. “Te quiero”, respondió la actriz de origen ruso a la joven, quien de igual manera se ha distinguido por su amor al ejercicio y a los buenos hábitos de salud. Por supuesto, Renata Notni tampoco dejó pasar la oportunidad para reconocer el esfuerzo de su amiga, a quien le escribió: “Divina”, a lo que la protagonista de telenovelas como Soltero con hijas o El Dragón dijo: “Te amo”.

Venció sus inseguridades

Lo cierto es que Irina Baeva es una mujer que ha podido dar pasos firmes a lo largo de los años, venciendo ante todo sus inseguridades, así lo compartió recientemente en una entrevista, en la que reveló parte de los orígenes de esa situación. “De chiquita tenía muchas inseguridades porque una vez un tío de mi mamá, o sea, era un pariente súper lejano, yo tenía 10 años, 11, y estábamos sentados en la cocina y le dijo a mi mamá: 'La grande es más bonita que la chica, pero muy bonitas las dos', y te aseguro que ni mi mamá, ni mi hermana, ni el tío, nadie se acuerda de eso pero yo lo escuché y dije 'o sea, yo soy la feíta de la familia'…”, dijo en una charla para el canal de YouTube de Pinky Promise. “Lo que nos hace hermosos es ser únicos... Por ejemplo, en Rusia están muy de moda las cirugías y me salen fotos de realities y ya no sé cuál es cuál. Todas son iguales. Todas tienen la misma nariz que está de moda, las mismas pestañas, el mismo mentón, seis amigas son una misma persona y no está padre porque ya perdemos esa esencia que tenemos, físicamente y también emocionalmente”, dijo.

