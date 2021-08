Con una especial felicitación de su mamá, Ryan, hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony, cumple 18 años

A dos meses de que Dayanara Torres y Marc Anthony celebraran la graduación de High School de su hijo menor, Ryan, la familia nuevamente se viste de fiesta en honor al joven, esta vez, por su cumpleaños número 18 años, una fecha que la exMiss Universo compartió con sus seguidores de Instagram donde compartió un clip en el que hizo un tierno recorrido en la vida de su hijo: “Mi chiquito ya no lo es más”, escribió la exreina de belleza como descripción de este video donde incluyó imágenes desde que estaba embarazada, hasta los momentos más tiernos en la vida de su hijo.

Desde las primeras horas de este martes, 17 de agosto, Dayanara compartió con sus seguidores en esta red social este mensaje dedicado a su hijo de quien se dijo muy orgullosa: “Te amo mi Ryan. Me siento tan orgullosa de ti, de tu hermoso corazón, de cómo ves la vida sin miedos, de cómo nada te detiene. Que honor ha sido aprender de ti, verte crecer y convertirte en el joven que eres hoy. El futuro es tuyo. No puedo esperar para que el mundo vea lo que vas a crear”, escribió Torres como descripción de este clip con el que provocó más de 160 mil likes y varias felicitaciones dedicas al cumpleañero. Más tarde, Dayanara compartió algunas historias en las que dio a conocer cómo celebró a su hijo menor de quien también estuvo publicado varias imágenes del recuerdo.

Según dejó ver la exMiss Universo celebró el cumpleaños de su hijo con una comida familiar en Rumba Kitchen, uno de los restaurantes preferidos de Ryan. Por otra parte, aunque su papá no le envió ninguna felicitación pública, es bien sabido que el cantante prefiere tener esos detalles con sus hijos de manera personal, pues prefiere mantener la relación con sus hijos al margen de sus redes sociales. A pesar de su discreción, Marc no tiene problema en aparecer en fotos y videos al lado de sus hijos o de las mamás de sus hijos, tal como ocurrió en junio pasado durante la graduación de Ryan del bachillerato, cuando Dayanara compartió fotos y videos de este especial día donde su hijo contó con la presencia de los dos.

Marc Anthony y la especial relación con sus hijos

Aunque pocas veces, Marc Anthony comparte detalles de su paternidad con la prensa, en 2013, durante una entrevista con Adela Micha abrió su corazón y habló de la estrecha relación que tiene con los hijos: “Con Cristian y Ryan fue poquito diferente, porque la mamá de Ariana (su primogénita) se mudó para Orlando, un lugar en el medio de la Florida, pero todos los niños están en Los Ángeles y a mí se me hace más fácil”, comentó el cantante quien aseguró que Hollywood se convirtió en el refugio de sus hijos menores: “Compré una casita simplemente para estar con ellos y compartimos mucho”, contó en aquella ocasión donde, como pocas veces, habló de su faceta más privada.

En aquella conversación Marc reveló que sus cinco hijos tienen una relación única, una situación que lo hace muy feliz: “Se aman, son inseparables y yo amor estar con ellos”. De hecho, a pesar de la ajetreada vida que lleva sobre el escenario, para el cantante el plan perfecto está en casa rodeado de los cinco: “Yo llevo una vida súper tranquila, aburrida. No sé lo que piensa la gente, pero cuando no estoy trabajando, estoy súper tranquilo en mi casa, pintando, volando mis simuladores de avión, con mis hijos, con mis cinco hijos, yo me paso en casa con ellos, llevándolos a la escuela, dándoles el desayuno”, detalló en aquella charla con la periodista mexicana.