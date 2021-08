Travis Barker logró volar por primera vez desde el accidente al que sobrevivió hace años gracias a Kourtney

Esta semana, lo que parecía imposible en la mente de Travis Barker, novio de Kourtney Kardashian, sucedió: a 13 años de no subirse a un avión, el baterista superó su miedo a volar. Después de vencer su miedo abordar un aeroplano, luego de que hace más de una década se convirtió en el único sobreviviente de un accidente aéreo que cobró la vida de cuatro personas: los dos pilotos, su asistente personal y el guardia de seguridad que lo acompañaba. Tras aquella traumática experiencia, el baterista de Blink 182 se enfrentó a este temor y en compañía de la mayor de las Kardashians, Kris Jenner y Corey Gamble con quienes vacaciones en Cabo San Lucas, México.

En ese sentido, esta tarde, el músico le dedicó una romántica publicación a su novia en Instagram donde hizo mención de esta gran hazaña, pues compartió una imagen en la que aparece, luego del aterrizaje, fundido en un tierno abrazo con su novia a quien le escribió: “Contigo todo es posible”, haciendo alusión a que fue Kourtney quien lo acompañó en este proceso de vencer este miedo que lo mantuvo más de 13 años sin subirse a un avión. La publicación de Travis provocó la reacción de más de 900 mil de seguidores, entre ellos sus famosas cuñadas, Kim y Khloé Kardashian quienes comentaron en esta foto, “El amor todo lo puede”, posteó la creadora de Good American, mientras que Kim les comentó, “Más lindos que nunca”.

Kourtney también reaccionó a la publicación de su novio. A través de una de sus historias, la empresaria le escribió: “Contigo cualquier cosa”, al lado de un emoji de un corazón. Según han dejado ver en sus redes sociales, están disfrutando de unas vacaciones en Cabo San Lucas donde fueron recibido por mariachi a su llegada a la lujosa villa en la que se están hospedando durante esta escapada donde el baterista está compartiendo con la mamá de su novia, Kris Jenner y con el novio de esta. Desde su llegada, las parejas fueron recibidas por un mariachi, un momento que Kourt compartió en su perfil donde se aprecia a su mamá bailando al ritmo de El Ausente, tema que entonaba el mariachi.

Aprovechando el espectacular telón de fondo, Kourtney que ofrece Cabo, la mayor de las Kardashian se ha dado vuelo posando en traje de baño y presumiendo su nuevo corte, una look que consiguió durante el aislamiento que realizó previa a este viaje al lado de su novio quien fue la mente maestra detrás de este transformación: “10 días de cuarentena”, posteó en su cuenta de Instagram donde Barker añadió: “10 días contigo”, haciendo evidente que, durante este tiempo, tuvieron la oportunidad de disfrutar de su relación y de experimentar con el cabello de Kourtney quien compartió una historia en la que aparecían varios mechones de cabello y en la que reveló que había decidido cortar 10 centímetros de su larga cabellera. Aunque no presumió de inmediato su cambio de look, fue hace unas horas que visitó al estilista Peter Savic, que mostró esta transformación.

Kourtney, más enamorada que nunca

Tras su ruptura con Scott Disick y su relación con el modelo argelino Bendjima Younes, Kourtney había optado por disfrutar de la soltería y concentrarse en ella y en proyectos como Poosh. Justo cuando decidió centrarse en sí misma, la empresaria fue flechada por Cupido, nada más y nada menos que con su vecino y uno de sus mejores amigos, Travis Barker. Tras jugar al despiste por un tiempo, finalmente, en febrero pasado, admitieron su relación y se han dedicado a compartir románticos momentos juntos en redes, como el tatuaje que ya lleva el baterista con el nombre de su novia. Aunque por más de una década Kourtney mostró su relación con el padre de sus hijos frente a las cámaras, públicamente, la mayor de las Kardashian jamás se había mostrado tan cariñosa y lista para compartir una relación como lo está haciendo con la que tiene con el música, razón que deja claro que está más enamorada que nunca.