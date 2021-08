¡Por fin! Desde Madrid, llega el nuevo mejor amigo de Iñaki, hijo de La Choco y Rafa Sarmiento

Después de un largo proceso, por fin, Wasabi, el perro de servicio que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento solicitaron para su hijo Iñaki, ¡ya está en México! Tal como lo adelantó la conductora durante un Live en Instagram, el pasado fin de semana, hace unas horas el can arribó a la Ciudad de México para incorporarse de lleno a la dinámica de la familia que, en España, ya había estado entrenando con el perro a quien recibieron con los brazos abiertos. Fue a mediado del año pasado cuando La Choco y Rafa contaron en un enlace con Ventaneando que, luego de un par de incidentes con su pequeño Iñaki quien, durante el confinamiento y, en una visita a Barcelona con su tía Atala, se salió de la casa, encontraron en la asociación Dog Point, la mejor opción para proteger a su hijo a través de un ejemplar de asistencia al que tuvieron acceso, luego de pasar por un proceso de selección y entrenamiento.

A través de Instagram, tanto Jimena como Rafa Sarmiento dieron a conocer que el Wasabi ya arribó a México, tal como lo narró la presentadora el pasado fin de semana en sus redes sociales: “Wasabi llega la próxima semana a México en compañía de Olivia y Sergio, que son los encargados de Dog Point en España y las buenas noticias es que probablemente, pronto, lo abran acá también”. Aunque ella se encuentra en el hotel donde se hospeda la producción de Masterchef y no puede salir debido a las medidas sanitarias que se están realizando en el programa, La Choco utilizó esta mañana su perfil de Instagram para anunciar el arribo del perro a nuestro país: “Con carita de jet lag, ¡Bienvenido Wasabi!”, escribió La Choco sobre una imagen del labrador que, a partir de ahora, se convertirá un miembro más de la familia.

Por su parte, Rafa Sarmiento, el encargado de recibir a Wasabi y quien le estuvo pasando el reporte puntual a La Choco, quien está muy concentrada en su participación en el reality de cocina, también utilizó su cuenta de Instagram para darle la bienvenida oficial al can y compartir un poco de viaje y cómo se comportó durante el vuelo trasatlántico que tuvo que tomar para llegar a nuestro país: “Don Wasa aborda en Barajas. Duerme todo el vuelo. Mapa de su travesía y su llegada a la CDMX”, escribió el periodista en su feed de Instagram donde publicó un video de Wasabi en el aeropuerto de Madrid, una foto en la que lo vemos dormido en el avión y una más de su arribo a México, donde estará un par de semanas más, luego de que la familia viaje a la capital española.

En otra publicación, Rafa escribió: “¿Adivinen quién llegó a México?”, al lado de otra foto del can donde también comentó que, de acuerdo a su entrenadora, Olivia, quien lo trajo a nuestro país, el can durmió casi todo el vuelo. La llegada de Wasabi provocó la emoción, no sólo de Jimena y de Rafa, Atala Sarmiento, quien también ha sido parte de este proceso, también se mostró muy feliz de que, por fin, Iñaki tenga acceso a un perro de servicio: “¡Ay! Lo amo”, escribió periodista de espectáculos. En los comentarios, Rafa Sarmiento aclaró nuevamente que su estancia en nuestro país es únicamente por el periodo vacacional, confirmando lo que hace unos días reveló en redes Jimena quien adelantó que regresarán a España en un par de semana: “Para toda la gente que me pregunta que, si ya nos quedamos a vivir en México, la respuesta es no. A finales de agosto, los 3 que estamos aquí nos regresamos, pero estaremos yendo y viniendo”, explicó La Choco.

Un perro de asistencia, la mejor opción para Iñaki

Desde que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento conocieron el diagnóstico de su pequeño hijo Iñaki quien padece un trastorno del neurodesarrollo se han encargado de buscar las mejores opciones para el niño, de 6 años de edad, quien además del equipo de profesionales con los que trabaja en sus terapias, tiene en casa, al mejor apoyo, pues sus papás y su hermano Iker están muy entregados a colaborar con sus avances que, desde que se mudaron a España son muy significativos, según han contado Jimena y Rafa quienes en septiembre del año pasado, realizaron un Live en Instagram donde, entre otras cosas, le contaron a sus seguidores que durante el confinamiento Iñaki se salió de la casa: “Ya se imaginarán, se nos paró el corazón, cuando vimos la puerta, salimos corriendo y mi mayor temor era que lo atropellaran, por suerte estábamos confinados y nadie salía en coche”, contó La Choco quien reconoció que tras ese susto y otro que les dio en Barcelona, decidieron buscar apoyo para proteger a su pequeño de situación de peligro, respuesta que encontraron en Dog Point donde, casi de inmediato, comenzaron el proceso para convertirse en candidatos para tener un ejemplar de servicio en casa.