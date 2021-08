Sofía Aragón sobre su reencuentro con Lupita Jones: ‘Ella es una mujer súper educada’

En noviembre próximo se cumplirá un año del roce que tuvieron Sofía Aragón, ex Mexicana Universal, y Lupita Jones, Presidenta de este certamen de belleza, quienes a través de redes sociales publicaron un par de video en el que hablaban de las diferencias que surgieron tras la participación de la tapatía en Miss Universo 2019, donde consiguió ser la tercer finalista. Tras aquella controversia, las exreinas de belleza no habían coincidido en ningún sitio, hasta este pasado fin de semana que ambas se dieron cita a la boda de Kristal Silva quien se casó por la iglesia con Luis Ángel Lores, su novia de todo da la vida. A través de las cámaras de Ventaneando, Sofía, quien recientemente debutó como actriz de cine en la cinta Génesis, habló del encuentro con la exMiss Universo.

Ataviada en un espectacular vestido rojo, Sofía Aragón fue entrevista antes de encontrarse con Lupita, por lo que se animó a revelar que tenía toda la intención de saludarla y confiaba en que así sucedería, pues describió a Jones como una persona con mucha educación: “Todavía no (la saludo), yo llegué directo a tomar un lugar para esperar a que iniciara la ceremonia, pero seguramente, si más adelante nos vemos, nos vamos a saludar, digo, ella es una mujer súper educada, es una mujer súper cordial”. La conductora de La Voz… México aprovechó para revelar que las diferencias del pasado no tienen por qué intervenir en el presente y dejó ver que ese capítulo ha quedado atrás: “Siempre puede haber fricciones entre personas, pero eso no define para siempre una relación”, explicó.

Por su parte, Lupita Jones prefirió no hablar con la prensa, pero sí aprovechó su asistencia a la boda, realizada en Cuernavaca, Morelos, para documentar los momentos más especiales a través de redes sociales donde publicó una foto en la que aparece guapísima luciendo un vestido azul cobalto: “Lista para acompañar a mi querida Kristal Silva y a Luis Ángel en un día tan esperado por ellos y por todos los que los queremos y hemos sido testigos de su amor y hermosa relación. Dios los bendiga”, escribió Lupita como descripción de una imagen donde reveló que el vestido que lució fue confeccionado por el diseñador Israel Garrido.

Lupita también utilizó su Instagram para compartir una imagen con los novios, a quien les dedicó otro cariñoso mensaje: “¡Felicidades a esta hermosa pareja! Feliz de poder compartir con ustedes este día tan especial”, se lee en su feed. Lupita acudió a este enlace en compañía de su único hijo Simón Jones quien, a su vez, asistió de la mano de su novia Montserrat Curis. Durante la recepción, Lupita estuvo muy cerca de la también exreina de belleza, Andrea Toscano, con quien compartió una imagen en la que le escribió: “¡Te quiero hermosa! Me encanta verte y platicar”, se lee en la imagen donde Toscano aparece con un espectacular vestido rojo del diseñador Carlos Pineda.

¿Qué dijo Sofía Aragón sobre su boda?

Durante la entrevista con Ventaneando, además de hablar de su reencuentro con Lupita, Sofía Aragón fue cuestionada sobre su decisión de posponer su boda con Francisco Bernot, con quien se comprometió a finales del año pasado en Nueva York. Por respeto a su amiga, la exreina de belleza dijo: “Tenemos que platicar tú y yo, en otro momento, pero yo creo que este momento es de Kristal y hay que disfrutarlo así”. Aunque no quiso hablar de qué está ocurriendo con su relación, Sofía aprovechó el espacio para desearle lo mejor a los novios: “Qué fortuna poder vivir estos momentos tan valiosos, sobre todo, después de una pandemia en la que se tuvo que posponer dos veces su boda, entonces, en el momento en el que dijeron sí se pudo, te puede imaginar la piel chinita de todos, súper emocionados”, comentó.