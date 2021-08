EXCLUSIVA La primera fotografía de la boda de Altair Jarabo y Frédéric García

Como una verdadera princesa de cuento de hadas, este lunes 16 de agosto, Altair Jarabo se convirtió en la protagonista de una boda de ensueño con el empresario Frédéric García con quien, este fin de semana también se casó por el civil. Esta tarde, la mexicana y el francés celebraron con sus más cercanos su unión, de la que tenemos, en exclusiva, la primera imagen de los novios, luego de convertirse en marido y mujer, por todas las leyes. Cobijada por familia y amigos que viajaron desde México para acompañarla en esta celebración, la actriz le dio el “sí acepto” a su novio, con quien se comprometió en abril pasado, un momento que los novios compartieron detalles, en exclusiva para ¡HOLA!

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras su discreta boda civil, que tuvo lugar el pasado fin de semana al sur de París, la tarde de este lunes, la mexicana y el francés protagonizaron una celebración de bodas realizada en un icónico castillo parisino, el Château de Vallery, la considerada joya renacentista, se convirtió en el romántico escenario donde los novios festejaron con sus invitados, varios de ellos provenientes de México, como la conductora Olivia Peralta o las actrices Fabiola Guajardo, Claudia Godínez, Ursula Montserrat, Desiree Nelles, quienes formaron parte del grupo de amigas que viajaron desde nuestro país a Francia para acompañar a la novia en este día tan especial.

VER GALERÍA

Para la recepción de su boda, Altair eligió un elegante vestido blanco, con detalles de lenteja que le dio un brillo muy especial a su atuendo. En diseño, sin mangas y con escote en “V”, delineó la espectacular figura de la novia quien lució como una verdadera princesa de cuento de hadas. Maquillaje muy natural y accesorios discretos (pendientes y collar a juego), fueron los complementos de la novia quien sujetó su cabellera hacia un lado con una peineta, con detalles de flores blancas. Por su parte, el novio, lució un elegante y tradicional traje en azul marino con moño negro. Recordemos que el fin de semana para su boda civil, la actriz utilizó un jumpsuit con transparencias y aplicaciones de flores en la blusa y pantalón liso del mismo tono.

Propuesta de matrimonio de película

En abril pasado, durante el reportaje exclusivo donde nos reveló cómo fue el día en que su novio le pidió matrimonio, Altair reveló que fue en París, así que ya sabemos por qué también se convirtió en el sitio donde decidieron casarse: “El año pasado, Frederic rentó un departamento en París, cerca de Palais Royal, con vista espectacular. No había restaurantes, entonces, preparamos una cena para dos y decidimos ponernos guapos. Yo pensé que iba a se una cena normal, pero no. Brindamos por haber cocinado; yo estaba distraída con la vista fenomenal y, de repente volteé, y él estaba hincado con un anillo. Me dijo palabras hermosas y hasta se me aguaron los ojos fue un sueño. ¡Me sentía como en una película!”, nos contó la actriz.

VER GALERÍA

Tras revelar en nuestras páginas los detalles de su compromiso, la actriz confesó en entrevista con ¡HOLA! Tv, por qué quiso compartir con nuestros lectores esta noticia tan personal: “Fue un sueño de verdad, me encanta haberlo podido compartir en las páginas de ¡HOLA!, no pudo haber mejor lugar y estoy sumamente agradecida por el espacio que me dieron para poder contar ahí los detalles que nunca cuento, porque la verdad si soy muy reservada en cuento a mi vida sentimental, mi vida romántica, rara vez se sabe si tengo novio, si troné, pero decidí esta ocasión que es la más bonita, que valía la pena compartirse y pues, obviamente que ¡HOLA! fue el mejor lugar para hacerlo”, explicó la novia hace un par de meses.