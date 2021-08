José Eduardo y las dificultades de llevar el apellido Derbez: 'Muchas puertas se me cerraron'

Contrario a lo que muchos creerían, llevar el apellido Derbez no ha sido garantía para José Eduardo a la hora de tratar de conseguir papeles. De hecho, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha confesado, que hubo un momento de su vida en que creyó que la actuación y el espectáculo no eran para él. Pero más allá de esa manera de pensar, el joven no se dio por vencido, dando muestra de ser digno heredero de un talento que ha trascendido generaciones entre los integrantes de su dinastía. Así, ha logrado consolidar una carrera por su propio esfuerzo a lo largo de varios años, una situación de la cual se siente muy orgulloso y en la que cuenta con el respaldo del público, que lo mismo disfruta verlo interpretar en alguna telenovela o serie, así como en su faceta de conductor en algunos programas televisivos.

Con la sinceridad y apertura que lo caracterizan, José Eduardo habló de cómo fueron los inicios de su carrera, una etapa que parecía complicada, pues las oportunidades para sumarse a algún proyecto simplemente parecían lejanas. “Al principio de mi carrera, cuando empecé, que era un casting tras otro, y otro casting, ir a tocar puertas y de repente pasa… que no se abre ninguna puerta, sigues dándole y dándole y nada, para ningún lado y empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no…”, reveló durante su participación en Miembros al aire, programa en el cual conduce.

En ese espacio, José Eduardo también fue cuestionado sobre si de alguna forma le afectaba apellidarse Derbez, a lo que respondió sin ningún filtro, confesando que en la búsqueda de algún proyecto durante aquellos años todo parecía incierto. “Muchas puertas se me cerraron, que hasta yo pensé que iba a ser un poquito más fácil dije: ‘Bueno, pues tiene qué’. Y de repente no, al contrario, se cerraban muchas puertas y ya, hasta que un día llegué a mi casa, literal, me tiré a llorar y dije: ‘Esto no es para mí’…”, confesó el joven, quien hoy disfruta del buen momento por el que atraviesa su vida profesional, enfocado de lleno en sus múltiples compromisos de trabajo.

Eso sí, José Eduardo recordó que más allá de las grandes oportunidades que ha recibido, también ha tenido que enfrentar algunos fracasos, algo que simplemente asume con total madurez. “Justo yo en mi drama, recibí una llamada de Televisa para empezar una novela y de ahí no he parado, gracias a Dios. Ya trabajando pues un fracaso fue una obra de teatro que duró un día… fue un día aquí en México y otro en Cancún…”, contó visiblemente tranquilo sin dar más detalles de lo acontecido en esa producción, asegurando que incluso tampoco recibió el pago correspondiente a esa colaboración. “Todavía me deben”, agregó.

El momento más difícil

Pero si de algo estuvo muy seguro José Eduardo al inicio de su trayectoria, fue de la importancia de hacerse de su propio nombre en el espectáculo, pidiendo incluso a sus papás que no intercedieran por él. “Si yo hubiera usado esas puertas, mi carrera hubiera despegado desde el primer año. Cundo inicié mi carrera les pedí a mis papás que no me apoyaran nada…”, contó en entrevista para el canal de YouTube de Faisy, en donde confesó que debido a su juventud y a su inexperiencia para administrarse, enfrentó una racha económica, gastándose todos sus ahorros. “Yo vivía con mi exnovia, me quedé literal sin dinero, llegó un momento en el que dije: ‘No tengo ni un peso’… Me vi con dinero, entonces empecé a invitar a todo mundo a los restaurantes y de repente llegó un momento en el que no había trabajo y me quedé sin dinero, pero literal, sin un peso, al grado que yo cuando vivía con mi ex me dice: 'Oye ¿y el súper?' y le dije: 'No tengo dinero ni para una lata de atún, la cuenta del banco está vacía, tengo mil 500 pesos en efectivo y no hay más’…”, recordó.

