Jimena Pérez revela si su familia regresa a vivir a México

Desde hace poco más de dos años, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento decidieron hacer sus maletas y comenzar una nueva vida en Madrid al lado de sus hijos, Iker e Iñaki. Luego de que la familia aterrizara en nuestro país en junio pasado, cuando se anunció la participación de la conductora en el elenco de Masterchef Celebrity, la situación provocó curiosidad entre sus fans que la han cuestionando sobre si, este viaje a México, es para mudarse de vuelta a nuestro país. A través de una dinámica en Instagram, la presentadora respondió, esta y otras preguntas, como qué ocurre en la producción del reality, luego de que se suspendieron las grabaciones, tras haber detectado varios contagios de Covid-19 entre los participantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde el hotel donde se encuentra hospedada el elenco de Masterchef, la conductora interactuó con sus seguidores en esta red social a quienes les contó que la producción del reality ya retomó actividades: “No ha salido Iñaki, pero tampoco Iker, ni Rafa, que también están en México, porque estoy en el hotel, la producción de Masterchef nos está haciendo estudios, hemos salido negativos, afortunadamente, y nos están cuidando para terminar este proyecto en grande que seguro les va a encantar”. En esta conversación, la conductora reveló si, tras concluir este proyecto, se quedará a vivir en México con su familia: “Para toda la gente que me pregunta que, si ya nos quedamos a vivir en México, la respuesta es no. A finales de agosto, los 3 que estamos aquí nos regresamos, pero estaremos yendo y viniendo”.

VER GALERÍA

Sin adelanta mucho, Jimena habló de qué platillos son su especialidad y qué podemos esperar de su paso por Masterchef: “Lo que más me gusta cocinar son postres, mi platillo estrella creo que es el pastel de tres leches, pero me gusta hacer pastel de zanahoria, merengue en todas sus presentaciones y de salado, el mole”. La presentadora reveló que si en estos momentos tuviera la oportunidad de cambiar de carrera hay dos opciones que le llaman mucho la atención y una tiene todo que ver con la cocina y lo que la veremos hacer en el reality: “Si no hubiera estudiado Comunicación, me hubiera gustado, a estas alturas, ser chef o relaciones exteriores”, confesó la esposa de Rafa Sarmiento.

¡Nuevo integrante en la familia!

Hace unos meses, Jimena Pérez y Rafael Sarmiento contaron que se encontraban en la lista de candidatos para recibir un perro de compañía para su hijo Iñaki quien padece un trastorno del neurodesarrollo, situación por la que decidieron mudarse a Madrid, para ofrecerle a su pequeño las mejores terapias. Una de las opciones que decidieron probar es la ayuda de un perro de asistencia, proceso en el que ya se encuentran muy avanzados, según contó La Choco en su Instagram, donde reveló que Wasabi, el labrador que se convertirá en el nuevo miembro de su familia, está cada día más cerca: “Wasabi llega la próxima semana a México en compañía de Olivia y Sergio, que son los encargados de Dog Point en España y las buenas noticias es que probablemente, pronto, lo abran acá también”.

Iñaki, hijo de Jimena Pérez y Rafa Sarmiento, en su tierno encuentro con la Virgen de Guadalupe

VER GALERÍA

Esta mañana, La Choco compartió un clip donde se ve a Wasabi en el aeropuerto, listo para abordar el avión que lo traerá a México donde, después de meses de entrenamiento, por fin podrá reunirse con la familia. Los Sarmiento Jiménez ya tuvieron la oportunidad de convivir con Wasabi, de hecho, los vimos entrenando con él, sobre todo a Jimena y Rafa quienes serán los encargados de velar por el bienestar del can quien, a su vez, los apoyará con Iñaki quien se mostró muy emocionada el día que conoció al perro con quien la conexión fue instantánea. Luego de que el perro recibió el entrenamiento que requiere para tomar este rol, ahora sí, está listo para incorporarse a la familia.