¡Felicidades! África Zavala y León Peraza celebran el primer cumpleaños de Leoncito

Después de que ayer, África Zavala, celebró su cumpleaños número 36 con su hijo Leoncito, como su mejor regalo, este 13 de agosto, la familia de la actriz se viste de fiesta nuevamente, esta vez, por el primer cumpleaños de su hijo a quien, ella y León Peraza, le dedicaron cariñosas felicitaciones en Instagram, donde los actores hicieron un tierno recorrido por los primeros 12 meses de vida de su hijo. Los orgullosos papás de Leoncito también compartieron algunos detalles de cómo celebran esta especial fecha para la que el festejado contó con una piñata y un pastel con decoración de León o clip de momentos especiales al lado del pequeño a quien la pareja presentó, en exclusiva para ¡HOLA!, semanas después de su nacimiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tal como hizo con las felicitaciones de sus clubes de fans le hicieron llegar a través de redes sociales, a lo largo del día, África Zavala estuvo publicando los mensajes que le enviaron a su pequeño hijo León quien este viernes cumple un año de edad, fecha que la actriz celebró en Instagram posteando un álbum con las mejores fotos al lado de su bebé: “¡Feliz primer año mi niño hermoso! No sé cómo explicarte la felicidad tan inmensa que has dado a mi vida, estaré para ti en cada paso que des, sólo deseo poder hacerte feliz y ser la mejor mamá para ti, doy gracias Dios, porque este ha sido el mejor año de toda mi vida, ver tu carita, cada día me llena el alma. Te amare eternamente #Leoncitobebe”, escribió la actriz quien provocó la reacción del papá del bebé quien le escribió: “Muy feliz cumpleaños Leoncito que regalo tan bendecido y cachetón. Mucha felicidad”.

VER GALERÍA

En sus historias de Instagram, África también compartió un clip de la piñata, con forma de león que mandó a hacer para el primer cumpleaños de su bebé, una fecha para la que el niño también contó con un pastel decorado con un leoncito y una tortuga, al parecer, personajes preferidos del bebé. Ayer por la mañana, como parte de su mensaje de agradecimiento por su cumpleaños, la actriz resaltó el hecho de que su bebé fue, sin duda, el mejor obsequio que pudo recibir este año y así lo explicó: “Pudo decir que este es mi mejor cumpleaños, despertar y verte es lo mejor que me ha pasado en la vida, los amo #bebéLeón y León Peraza”, posteó al lado de una linda foto al lado de su pequeño.

Como parte de su festejo de primer año, Leoncito protagonizó una sesión fotográfica donde demostró que, como sus papás, tiene un talento nato frente a las cámaras. Para su smash cake, León se mostró muy emocionado y participativo en esta secuencia de fotos donde lo vemos muy divertido frente a su primer pastel de cumpleaños. Recordemos sólo semanas después de su nacimiento que el bebé protagonizó su primer shooting para el reportaje en el que la familia apareció en nuestras páginas, espacio donde los actores quisieron hacer la presentación de su bebé: “Nuestro modelo estrella en su primera sesión de fotos se quedó dormido, pero sin duda, se ha robado los corazones de todos”, comentó África sobre aquella sesión con su bebé.

VER GALERÍA

La felicitación de papá

Siguiendo los pasos de África Zavala, León Peraza, también utilizó Instagram para dedicarle una cariñosa felicitación de cumpleaños de su bebé con quien compartió varias fotos y videos de los momentos más especiales de padre e hijo: “¡Feliz cumpleaños mi súper boy! #bebeLeón 1 año. Qué puedo decir, lo más bello de mi vida. El amor más puro. Le pido a Dios y a la fuerza suprema que me de fortaleza, salud y sabiduría para hacer lo mejor que puedo, protegerte, guiarte por el camino de bien, proporcionarte momento de felicidad y plenitud para que esa sonrisa tan especial sea permanente. Te amo mi León, eternamente, gracias por venir a nuestras vidas y llenarnos de alegría y amor. A surfear la vida juntos”, le escribió el actor a su bebé. Conmovida por este post, África comentó: “Tan hermosos los amo con toda mi alma”.