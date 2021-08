Con nuevo look y de la mano de una espectacular modelo, Luis Miguel reaparece en Los Ángeles Después de pasar la mayor de la contingencia alejado de los reflectores, El Sol se dejó ver en Hollywood con Mercedes Villador

El Sol está de vuelta y ha elegido Hollywood como sitio para realizar su reaparición. Después de un año y medio de su última aparición pública, Luis Miguel se ha dejado ver en las calles de Los Ángeles de la mano de una espectacular modelo argentina que, se presume, es su nueva conquista, la mujer que lo ha estado acompañando durante los últimos meses y con quien ya pasea de la mano. Luego de haber sido captado en Miami, en marzo del 2020, poco antes de que el estado de emergencia mundial comenzara, el cantante (quien en abril pasado celebró su cumpleaños número 50) no se había dejado ver, razón por la que esta aparición cobra relevancia, pues lo pudimos ver, no sólo con su nueva novia, sino que también, luciendo el cambio de look que se hizo en estos meses donde el volumen de su cabellera es notable.

Elegante, con un outfit negro, de pies a cabeza, Luis Miguel fue captado a su llegada al famoso restaurante Nust-Et, propiedad del reconocido chef Salt Bae, ubicado en la zona de Beverly Hills, de la mano de la modelo argentina Mercedes Villador, ambos utilizando cubrebocas, un accesorio indispensable en estos tiempos. A su llegada al lugar, el cantante y su acompañante provocaron que los flashes de los paparazzis, que regularmente se encuentran en la zona, se encendieran, además de la petición de algunos fanáticos que le pidieron una foto; sin embargo, el cantante prefirió continuar su camino, de acuerdo con imágenes del programa Despierta América, que grabó al cantante.

Aunque prefirió no detenerse y mantener la sana distancia con las personas que se encontraban afuera del restaurante, cuando la reportera del matutino le dijo: “Luis Miguel, ¿cómo estás?, ¡Te ves muy bien!”, el cantante volteó a la cámara se quitó el cubrebocas y lanzó una sonrisa que provocó la emoción de los presentes, incluso, entes de ingresar al lugar, dijo adiós con la mano. Esta nueva aparición del cantante ha provocado revuelo entre los medios de comunicación y sus fanáticos, pues además de mostrarse muy sonriente y amable con los presentes, destapó su look post confinamiento en el que, por primera vez, lo vemos con el cabello largo al grado de que puede sujetárselo en una pequeña coleta.

Además de su nuevo look, Luis Miguel se dejó ver en excelente apariencia física, dejando claro que utilizó este tiempo en aislamiento para ponerse en forma, pues para aprovechar el clima cálido del verano lo vimos utilizar una t-shit negra de manga corta, una prenda que dejó al descubierto el trabajo físico de sus brazos. Mientras por una parte, el cantante le realizó este guiño a la prensa, por otra, tomaba de la mano de Mercedes Villador, la modelo argentina con quien El Sol ha estado saliendo desde noviembre el año pasado, cuando fueron captados juntos en Miami y en Acapulco, posteriormente. Después de mantener su relación alejada de los reflectores, parece que la pareja está lista para decirle al mundo que están saliendo.

Su última aparición

Cuando se decretó la emergencia mundial debido al Covid-19, Luis Miguel se encontraba en Miami, donde la última ocasión que fue captado fue en marzo de 2020, cuando, en compañía de su hermano Alex, se dejó ver a bordo de un yate en Miami. Debido a que en ese entonces ya existían algunas restricciones de navegación, los hermanos Gallego Basteri disfrutaron en el embarcadero de Bayside de una jornada bajo el sol ataviados con sus atuendos más casuales: bermudas y gafas de sol. En aquella ocasión, debido a las medidas de seguridad marítimas, Luismi y Alex se quedaron con ganas de disfrutar de la una paseo por la bahía, pero aprovecharon para disfrutar de la espectacular vista.