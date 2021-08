Geraldine Bazán levanta la voz ante las mentiras: 'Solo alguien muy ignorante puede creerlas'

Si algo caracteriza a Geraldine Bazán es la disposición que siempre ha tenido para aclarar cualquier situación relacionada con sus asuntos personales, por tal motivo la actriz ha alzado la voz, una vez más, ante ciertos comentarios ligados con su nombre, una situación que sin duda ha llamado mucho la atención entre sus fieles seguidores. Mientras tanto, la estrella se mantiene muy enfocada en el trabajo y en su familia, al mismo tiempo en que disfruta de una relación sentimental que la tiene muy entusiasmada. Eso sí, frente a cualquier panorama, nunca se olvida de mantener total discreción sobre los acontecimientos de su entorno privado, como ha ocurrido en esta ocasión.

Fue a través de sus redes sociales que Geraldine rompió el silencio de manera indirecta sobre ciertos comentarios relacionados con su persona, poniendo punto final a cualquier especulación de una vez por todas. “Hay notas tan falsas, mentirosas y dolosas que solo alguien muy ignorante puede crearlas, creerlas y peor aún, difundirlas”, dijo la intérprete de telenovelas en una historia publicada en su cuenta de Instagram, la cual finalizó con el hashtag: “#findelcomunicado”. Así, sin dar mayor explicación, la estrella manifestó su descontento con todo aquello que se ha difundido, lo que ha dado pie a las preguntas entre sus fanáticos, quienes la han apoyado en todo momento, sobre todo desde que hiciera oficial su ruptura sentimental con Gabriel Soto.

Cabe destacar que, aunque Geraldine no especifica la razón detrás de su contundente mensaje, este mismo ha sido dado a conocer por la estrella en medio de un rumor difundido por algunas publicaciones, mismo que está relacionado con la futura boda que su ex ya planea con Irina Baeva. Lo cierto es que nada de lo que se ha comentado con respecto a su persona, según Bazán, carece de veracidad, por lo que de esta manera ha pasado la página de esta situación que la ha vuelto a colocar en el radar. Pero más allá de todo, la intérprete ha hecho a un lado esta situación para seguir disfrutando de sus vacaciones por las paradisiacas playas de Oaxaca, desde donde ha posado guapísima presumiendo su espectacular físico.

La nueva ilusión de Geraldine

Este es un instante de plenitud para Geraldine Bazán, pues entre otras cosas el amor ha llamado a su puerta, así lo ha dejado ver la actriz anteriormente, aunque sin ahondar en detalles de este romance que la tiene muy ilusionada. Pero ha sido gracias a las pistas que ha dado a lo largo de estos meses, que hemos podido saber que su galán es nada más y nada menos que el empresario de nombre Luis Rodrigo Murillo, con quien posó a mediados de junio para una fotografía en la que se les ve muy divertidos y haciendo simpáticos gestos, siendo esta una de las primeras postales en la que los enamorados aparecen juntos.

Eso sí, en otra ocasión Geraldine expresó lo bien que se encuentra en este momento, en que su noviazgo al parecer marcha de maravilla, según ha expresado anteriormente, aunque con toda reserva. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo durante su participación en el videoblog de Pinky Promise, en YouTube. En ese espacio, también despejó otra de las dudas, esto ante la curiosidad de la entrevistadora, que deseaba saber si su galán era parte del medio. “No, afortunadamente…”, dijo la actriz en aquel momento, en el que además reveló si le gustaría o no volver a casarse. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, explicó.

