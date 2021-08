¿Suenan campanas de boda para Marimar Vega?

A siete meses de que hizo pública su ruptura con Horacio Pancheri, Marimar Vega podría, no sólo estar enamorada de nuevo, sino que también comprometida con un galán que, hasta el momento, ha preferido mantener alejado de los reflectores. Aunque la actriz ha optado por mostrar un bajo perfil, tras el término de su relación con el argentino, las redes sociales se han encargado de dar pistas de lo que está ocurriendo en su vida privada. Mientras ella se limita a compartir en Instagram imágenes en solitario de su fin de semana en la playa, una joyería posteó imágenes y detalles del que podría ser el anillo de compromiso que recibió durante este viaje, donde el mar habría servido como telón de fondo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de que esta mañana, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir tres imágenes de su fin de semana en Acapulco, álbum que acompañó de la frase: “Recuerdos de un fin de semana que se quedará en mi corazón para siempre”, la cuenta oficial de la joyería Ingrata Fortuna publicó en su feed fotos de Marimar luciendo una especial pieza en el dedo anular izquierdo: “Marimar. Diamante sal y pimienta + diamante blanco”, se lee en el comienzo de la descripción de este post donde también destaca una romántica dedicatoria. Además de los detalles del anillo que es descrito como: “Un festejo a la personalidad de Marimar, apasionada, firme, curiosa, romántica, aterrizada y soñadora a la vez”, también contiene unas líneas de quien podría ser su prometido, Jerónimo.

VER GALERÍA

En este post, se lee casi al principio: “Un símbolo de amor y de libertad. De muchos significados y compromisos propios, pero sobre todo, el símbolo de la unión de dos caminos con un sueño en común: la confianza y la paz. Amor sea”, unas líneas firmadas por Jerónimo quien, según se presume es el prometido de la actriz quien se encargó de compartir con la joyería un poco de la personalidad de la novia: “Generosa y espiritual, entre muchas otras cualidades que Jero mencionó. Escucharlo hablar de ella es de lo más romántico y genuino. Un amor sincero, sin pretensión”. Este texto fue publicado acompañado, además de la foto de Marimar luciéndolo orgullosa de otras imágenes en las que se aprecia a detalle esta pieza que, al menos en el perfil de la joyería, anuncia una boda: “Todos nuestros anillos de compromiso son piezas únicas hechas a la medida”.

¿Quién es el misterioso galán?

Aunque en la publicación no se reveló el nombre completo del supuesto prometido de la actriz, en marzo pasado, Marimar fue relacionada sentimentalmente con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, con el que fue captada muy cercana durante una visita a Cancún, Quintana Roo. La coincidencia en el nombre hace pensar que la relación con el artista visual podría ir muy en serio, aunque, hasta el momento, ella ha preferido no dar detalles de este noviazgo. Según dio a conocer la joyería, la relación entre Marimar y Jerónimo es digna de un cuento de hadas: “Gracias Jero por traer su historia de amor aquí, gracias por la libertad creativa, por tu confianza y por recordarnos lo hermoso que es el amor bonito”, se lee.

VER GALERÍA

La pieza que Marimar presume en esta foto se trata de un anillo muy especial, ya que no se trata del típico anillo de compromiso y todo parece indicar, que esa era la idea: “Una pieza abierta, libre, con dos polos que se complementan en su cara frontal y al mismo tiempo son uno mismo. Sin duda, este es de los proyectos más especiales y significativos que he tenido el honor de crear”, escribió el diseñador. Aunque Marimar no ha dicho una sola palabra sobre esta supuesta propuesta matrimonial, de confirmarse la información, la actriz llegaría a su cumpleaños número 37 (el próximo 14 de agosto), como una mujer comprometida