Mauricio Ochmann de Aislinn Derbez: 'Le deseo lo mejor'

Desde que hicieran oficial su ruptura sentimental, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han mantenido una grata relación de amistad, siempre con el objetivo de brindar armonía a la pequeña hija que tienen en común, Kailani. Y claro, ahora que el actor disfruta de su romance con la guapa modelo Paulina Burrola, también ha sido cuestionado sobre los rumores en torno a su ex, pues últimamente se ha dicho que la protagonista de La Casa de las Flores mantiene un noviazgo con el motivador Jonathan Kubben, versiones que hasta el momento no han sido confirmadas por la hija de Eugenio Derbez, quien siempre se ha caracterizado por mantener los diversos aspectos de su vida personal bajo total discreción.

Esta vez, Mauricio fue captado por los medios de comunicación de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde con toda amabilidad se dispuso a responder algunas preguntas, entre ellas una sobre la supuesta pareja de Aislinn, aunque sin afirmar nada y muy respetuoso del tema. “Yo lo único que le deseo a Ais siempre es que sea feliz, nos queremos muchísimo y nada, todo bien…”, dijo el intérprete sin dar más explicaciones al respecto, haciendo énfasis en cómo marcha la convivencia que mantiene con la actriz. “Sí, todo está muy bien, todo muy feliz…”, señaló antes despedirse, no sin antes agregar más sobre este tema. “Siempre, tenemos muy bonita comunicación…”, agregó el actor, quien se encontraba en España grabando una película.

Por el momento, Mauricio atraviesa por una etapa de estabilidad, no solo profesional sino también personal, pues desde que destapó su noviazgo con Paulina Burrola, la pareja no ha dejado de gritar, a través de sus redes sociales, el profundo amor que se tienen. De hecho, mientras el protagonista de El Chema se encontraba en la Madre Patria envió un mensaje a su chica, dejando ver lo mucho que el amor ha logrado transformar este momento de su vida. ¡Te extraño! @paulinaburrola. Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción; en cada detalle…”, dijo en las primeras líneas de aquel mensaje, en el que también dijo que ya contaba los días para volver a reunirse.

¿Qué dijo Aislinn de los rumores de su supuesto romance?

Ha sido tanta la curiosidad que ha despertado el rumor del supuesto noviazgo de Aislinn, que la actriz no ha escapado de ser cuestionada en torno a esta situación, manteniendo firme su postura de ser discreta y de reservarse estos detalles de su entorno privado. “Ya les contaré en mis redes sociales cuando sea el momento”, expresó la intérprete a finales de julio pasado en entrevista con el diario mexicano El Universal, dejando en misterio esta parte de su vida, que sin duda ha despertado todo el interés entre sus fanáticos.

Eso sí, Aislinn ha reconocido que en este momento se encuentra trabajando en ganar mayor confianza en sí misma, algo que ha podido lograr poco a poco gracias al esfuerzo y al empeño que ha puesto para conquistar este objetivo. “Es una parte con la que estoy lidiando ahorita en terapia; yo que me divorcié hace como año y medio, volverte a abrir al amor está cañón, después de haber vivido esa decepción, desilusión tan fuerte, de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón completamente destrozado, claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto…”, contó durante su participación en el podcast titulado Se regalan dudas.

