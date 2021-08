La reacción de Andrea Meza al saber que a Paola Rojas no le gustan los concursos de belleza

Con la sinceridad que caracteriza a Paola Rojas cuando realiza su labor periodista, la comunicadora charló con Andrea Meza, actual Miss Universo, durante la visita de la reina de belleza a su matutino, programa al que acudió como parte de sus actividades en nuestro país. En este encuentro con la mujer más bella del mundo, la periodista reconoció que los certámenes de belleza no son de su total agrado: “Te soy honesta, lo planteo como es: digamos que no me gustan del todo el tema de los certámenes de belleza”, comentó la periodista quien, también destacó que, en el caso de su invitada, esta plataforma ha servido como medio para abanderar varias causas: “Pero, si es la vía, como en tu caso, para hacer una labor a favor de las mujeres, de los niños, bienvenido, me encanta este compromiso que has asumido”, comentó Paola.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Emocionada por estar en el espacio televisivo de la periodista, Andrea agradeció a Rojas su comentario y explicó: “Esta es una plataforma increíble para alcanzar a otras personas, para que escuchen tu mensaje, escuchen a quien quieres ayudar y los invites también a que se sumen a estas causas”. Meza aseguró que aunque Miss Universo está dedicado a ayudar a varios grupos vulnerables, muchas personas creen que es un tema muy superficial: “Siguen muy estigmatizados los concursos de belleza”, comentó mientras Paola le decía: “A ver, quítanos ese estigma”. Fue justo en ese momento que Andrea aprovechó para explicar que para conseguir la corona se necesita más que una cara bonita: “Lo que vemos en la televisión en la pasarela en traje de baño, que se ven bonitas, pero hay un trasfondo”, explicó.

VER GALERÍA

En ese sentido, Andrea relató que Miss Universo es un concurso integral en el que la ganadora debe cumplir con más requisitos que solo la belleza física: “Para llegar ahí, realmente ellos están buscando una mujer que tenga una voz y que pueda ayudar a trabajar con las fundaciones con las que Miss Universo tiene alianza”. Fue entonces que Paola aprovechó para contarle al público el extraordinario trabajo de la mexicana en pro de las mujeres, una causa que está entre sus prioridades: “Yo soy de Chihuahua, como ustedes saben, un estado que ha sido muy golpeado por la violencia de género, yo crecí con eso, como algo normal”.

Andrea reveló que tras darse cuenta que muchas mujeres en el mundo están siendo víctimas de la violencias y el machismo, supo que en esa causa estaba su bandera: “Cuando yo me quité la venda de los ojos y dije: ‘Esto es lo que está pasando, esta es mi realidad y la de todas las mujeres aquí, y no estamos haciendo suficiente. Fue por eso que comencé a trabajar en pro de la mujer y en contra de la violencia de género y me acerqué al Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez y comenzamos con esta campaña de rechazar el acoso callejero, nació durante la pandemia”, explicó.

VER GALERÍA

No hay límites para Andrea Meza

Tras escuchar la excelente labor que Andrea está realizado, Paola destacó que la mexicana es una Miss muy preparada: “Andrea celebro todo lo que estás haciendo ojalá que volvamos a coincidir. Ojo, que Andrea es una muy estudiosa reina de belleza, es Ingeniera en Software, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua así que le ha puesto mucho empeño a poder destacar”. Con la sonrisa con la que conquistó a los jueces de Miss Universo, Andrea comentó: “Desde muy pequeña mi familia me inculcó que, si quería salir adelante y que mi destino y mi futuro dependía solamente de mí, eso es algo que les agradezco, esa mentalidad de trabajar por lo que yo quiero, de trabajar por mis sueños y mis metas. Utilizo también esta plataforma para invitar a las niñas a que no te conformes, si tú quieres algo, no importa lo que sea, no hay carreras para hombres y para mujeres”, finalizó.