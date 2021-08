Desde Malibú, Camila Sodi celebra el cumpleaños 13 de su hijo Jerónimo: 'Me siento muy feliz' La actriz procreó al pequeño durante su relación con Diego Luna

Fue hace más de una década que Camila Sodi debutó en la maternidad al dar la bienvenida a su hijo Jerónimo, al que procreó de su relación con Diego Luna, con quien de igual manera tuvo a la pequeña Fiona. Por tal motivo, este 10 de agosto la actriz ha celebrado el cumpleaños número 13 de su primogénito, un día tan especial que ha recibido nada más y nada menos que en uno de sus sitios favoritos, la playa, esta vez en Malibú, California. Fue a través de sus redes sociales, que la protagonista de melodramas como Rubí compartió algunos vistazos de este festejo, fiel a hacer partícipes a sus fanáticos de estos instantes que sin duda han quedado para el recuerdo.

Camila tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer algunas historias de su viaje por el paradisiaco destino, desde donde celebró a su pequeño como se merece. De hecho, en una de sus publicaciones aparecen madre e hijo sentados, mirando de frente al mar mientras se dan un abrazo, postal que inspiró a la intérprete para dedicar al adolescente un breve mensaje, mismo que hizo evidente la gran emoción que invade su corazón en estos momentos. “Hoy cumple 13 años mi hijo y me siento muy feliz y orgullosa”, escribió la estrella en un espacio de esta postal, en la que no se percibe el rostro del niño, algo que la también cantante ha cuidado a lo largo de este tiempo, en que ha llevado su faceta en la maternidad alejada del ojo público.

Desde Malibú, Camila también mostró un poco del festejo que tuvo para Jerónimo, al parecer en un restaurante, por lo que no pudo faltar el pastel de cumpleaños, según se aprecia en una de las fotos, en la que aparece un plato con una felicitación escrita con letras de chocolate: “Feliz cumpleaños 13, Jerónimo”. En ese álbum, la actriz también posó guapísima con un outfit de short y crop tops tejidos, dando muestra del buen gusto con el que hace de cada ocasión una de las más especiales. “13”, agregó Sodi al pie del álbum que ha recibido miles de “me gusta” y las felicitaciones de sus seguidores, quienes se han sumado de manera virtual a esta celebración.

Camila Sodi y la maternidad

Recordemos que a principios de mayo pasado, Camila habló en entrevista con Aislinn Derbez sobre su experiencia en la maternidad, un capítulo que la ha llenado de dicha y el cual le ha otorgado importantes aprendizajes. De hecho, fue después de haberse separado de Diego Luna que tomó la decisión de dedicarse de lleno al cuidado de sus pequeños, por lo que tuvo que hacer una pausa profesional. “Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada, seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima, y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos…”, reveló la intérprete como nunca antes, enteramente orgullosa de su familia.

Eso sí, como mamá tiene muy clara una cosa, pues mientras sus hijos sean menores de edad prefiere mantenerlos alejados del ojo público razones que ha explicado abiertamente en más de una ocasión. De hecho, han sido sus seguidores quienes la han cuestionado al respecto, por lo que ha dudado en responder. “Porque ellos no han decidido ser figuras públicas, porque los quiero proteger, porque vivo en un país en donde pasan cosas feas, entonces los quiero cuidar mucho, mucho, mucho…”, dijo en noviembre de 2020 a través de sus historias de Instagram.

