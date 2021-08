'Me venía un llanto profundo', Paola Rojas habla del golpe emocional que tuvo por el Covid

Fue a finales de junio cuando Paola Rojas dio a conocer públicamente su resultado positivo a Covid-19, por lo que de inmediato tomó las medidas de precaución necesarias. Por fortuna, la periodista ha logrado recuperarse, y admite que a estas alturas todavía tiene algunas secuelas por la enfermedad. Eso sí, reconoce que el golpe emocional fue muy fuerte durante esos días, a tal grado que en ocasiones no pudo contener el llanto. Así mismo, reveló que tanto sus hijos como su mamá también resultaron contagiados, aunque ellos no presentaron ningún síntoma, por lo cual logró sentirse más tranquila. De esta manera, la comunicadora pasa la página de este episodio, admitiendo que gracias a la vacuna pudo librarse de cualquier complicación.

Tan amable como siempre, Paola se tomó unos minutos para conversar con la prensa, confesando cómo vivió aquellos días tras enterarse que estaba contagiada. “Nunca estuve en riesgo, me parece que por eso no debo de quejarme, hay quien de verdad lo ha tenido más complicado y yo nunca estuve en riesgo, nunca bajó mi oxigenación, siempre pude respirar, el haber estado vacunada hizo una gran diferencia…”, dijo durante una charla con los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el sol. Así mismo, dio detalle de algunas de las secuelas que todavía están presentes. “No estuve grave, pero sí tengo muchos síntomas hoy feos, todavía de pronto me duele mucho la cabeza, a ratitos me mareo pero ya casi nada. La verdad es que estoy mucho, mucho mejor…”, aseguró.

En ese espacio, Paola además compartió cómo la enfermedad repercutió de manera inevitable en sus emociones, por lo que tuvo momentos en los que la sensibilidad estuvo a flor de piel. “Es muy fuerte, de pronto me venía un llanto, pero un llanto profundo como de dolor bárbaro, y sin embargo como había hablado con tantos enfermos pues estaba consciente de que era el virus. Vaya, no era una tristeza fundada en absolutamente nada, era un tema pues sí, físico, entonces me dejaba llorar, lloraba fuerte y luego pasaba, pero el impacto emocional es muy brutal…”, explicó la periodista, que hoy se mantiene de muy buenos ánimos y dispuesta a seguir adelante, eso sí, tomando siempre sus debidas precauciones.

Su familia también tuvo Covid-19

En otro instante de la charla, Paola habló de cómo el virus también tocó a sus hijos y a su mamá, aunque por fortuna ellos lograron salir adelante sin presentar algún tipo de síntoma, lo que definitivamente la llenó de tranquilidad. “Nos separamos al principio para evitar contagiarlos pero les hacía pruebas y ya cuando salieron positivos pues ya listo, pasamos una partecita ya de la enfermedad juntos, luego dio positiva mi mamá, que era quien me los había cuidado mientras yo estaba mal, en fin, pero por fortuna no tuvo síntomas y mis hijos tampoco…”, contó la comunicadora, quien se integró a la conducción de Al Aire con Paola a principios de julio, emisión de la que se ausentó desde el 24 de junio pasado.

Recordemos que en otro momento, Paola dio detalles de su contagio, el cual ocurrió a pesar de las medidas de precaución que había tomado, esto desde que se reportaron los primeros casos en Televisa. “Ahora es la primera vez que salgo positiva, medio la variante británica, que es fuerte…”, dijo en entrevista con TVyNovelas. “Perdí el olfato y el gusto algunos días, otros días me dio fiebre, y tengo neumonía todavía, es muy leve…”, contó días atrás al medio antes citado, confesando donde cree que se pudo haber contagiado. “Posiblemente fue en un viaje de trabajo, por los días de incubación, todo indica que así fue”, explicó.

