Conmovida hasta las lágrimas, Galilea Montijo comparte que ha fallecido su papá

Con el sentimiento a flor de piel, Galilea Montijo abrió su corazón la mañana de este 6 de agosto durante el inicio de las transmisiones del programa Hoy, para comunicar la lamentable noticia del fallecimiento de su padre, el señor Gustavo Montijo Talamantes, quien radicaba en la ciudad de Guadalajara. Tan transparente como suele ser con el público y sus fanáticos, la conductora de televisión expresó su sentir sin poder contener el llanto, revelando los detalles en torno a la partida de su progenitor, quien asegura estuvo hospitalizado por algunos días. Así mismo, dedicó una especial mención a su esposo, Fernando Reina, con quien precisamente celebra en esta fecha 10 años de matrimonio, por lo que le agradeció su incondicional apoyo en momentos como este.

Visiblemente conmovida y cobijada por sus compañeros de programa, Galilea tomó la palabra en un instante de la transmisión para hablar con toda claridad de esta situación que ha llenado de tristeza a su familia. “A pesar de tener pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto su partida y hace unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, pues yo lo acepté por la felicidad de mi mamá, que esa siempre ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá…”, compartió la tapatía frente a las cámaras, reiterando el importante compromiso que asume de ahora en adelante. “Dios y la vida me han dado la oportunidad de ver por ambos, de estar al pendiente de ellos, por supuesto, y ahora que mi papá se fue pues me toca seguir viendo por mi mamá como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar…”, dijo.

En su sensible anuncio, Galilea también ahondó en las razones ligadas al deceso de su padre, siendo empática con todas aquellas personas que en estos momentos atraviesan por una situación similar. “A todas las familias como la mía que están pasando por momentos difíciles, reciban mi cariño, no pierdan la fe en Dios. Para los que nos quedamos hay que seguirnos cuidando. Mi papá estuvo 10 días hospitalizado, él cayó como una víctima más del Covid, por esta terrible pandemia, y ya con sus vacunas, tenía las dos vacunas. Por cuestiones de Covid lo incineraron, yo próximamente estaré con mi familia… Le mando un beso muy grande a todas sus hijas, a sus hijos, que no tengo el gusto de conocerlos, a mi hermano y próximamente estaré con ustedes…”, dijo.

Un agridulce aniversario de bodas

En medio de la tristeza que la invade por la partida de su papá, Galilea también recordó que un 6 de agosto, pero de 2011, unió su vida a la de Fernando Reina, por lo que había hecho algunos planes para celebrar su aniversario de bodas. “Por otro lado lo que son paradojas de la vida, hoy estoy cumpliendo 10 años de casada y ya le tenía una sorpresa a Fer, la cual decidimos estar con un grupo muy pequeño de gente que queremos mucho, celebrando también el cumpleaños de la Escalona y próximamente pues ya estaré apapachando a mi mamá, que es la que me preocupa porque pues sí está muy mal…”, contó.

Finalmente, Gali reconoció lo importante que ha sido para ella contar con el apoyo de Fernando, con quien ha caminado de la mano durante este tiempo, haciendo frente a todo tipo de situaciones y unidos en equipo. “Fer, 10 años de matrimonio, gracias por estar en todo lo bueno, lo malo apoyándome siempre y pues tengo que estar ahora con mi otra familia y próximamente estaré con mi otra familia y a ustedes se los quería compartir…”, señaló.

