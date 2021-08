La imagen de Eduardo Capetillo que ha preocupado a sus seguidores

A tan solo unos días de que Eduardo Capetillo hiciera oficial su próximo regreso a la televisión, otra noticia ha llamado la atención entre los seguidores del actor, esto tras haber revelado una fotografía en la que pareciera que tuvo que hacer una parada en el hospital. Recordemos que el famoso clan ha vuelto de sus redes sociales la ventana perfecta para mantenerse en contacto con sus fanáticos, quienes ahora se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, ha sido Biby Gaytán quien ha replicado la imagen de su esposo, dejando ver que todo se encuentra en orden en estos instantes, en los que además han tenido la enorme dicha de disfrutar al máximo a su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de su cuenta de Instagram que Eduardo dio un vistazo de su visita al médico, mostrando una postal en la que se observa una de sus manos con una intravenosa. Eso sí, el intérprete acompañó la foto de la canción titulada Much Too Young (To Feel This Dam Old), lo que da muestra de sus buenos ánimos en estos instantes. Y aunque no ahondó en detalles de la situación por la cual acudió a recibir atención, sí agregó un misterioso mensaje que ha hecho surgir la incertidumbre: “Todo bien y bien. La prueba pasó, la pregunta es, ¿qué le puede pasar al acero?”, escribió al pie de la imagen, que ha recibido un sinfín de reacciones, entre ellas varias preguntas y palabras con buenos deseos.

Del mismo modo, Biby Gaytán replicó en sus historias de Instagram la imagen publicada por su marido, agradecida de que todo haya salido bien. “Gracias a Dios. Te amo”, comentó la intérprete sobre la instantánea con un par de emojis, haciendo crecer aun más la curiosidad entre sus fanáticos, a quienes la postal simplemente los tomó por sorpresa. Lo cierto es que todo parece marchar en orden para ellos, pues al mismo tiempo en que la actriz escribía ese mensaje a su marido, también presumió su más reciente video en YouTube, titulado Mi aventura en selva maya, y en la que se le observa disfrutando en compañía de su familia por este paradisiaco destino.

VER GALERÍA

Feliz de regresar a la televisión

Por ahora, Eduardo se mantiene muy entusiasmado por su próximo regreso a la televisión, esta vez con un melodrama que será transmitido por Netflix y que llevará por nombre Donde hubo fuego, y en el que por cierto compartirá créditos nada más y nada menos que con Itatí Cantoral, según confirmó en días pasados. “Estoy muy contento de estar nuevamente en el mundo de los melodramas, pero ahora a través de Netflix. Tener la libertad de contar una historia que promete tanta adrenalina sin duda es un gran reto, me motiva dar lo mejor de mí y ese es el objetivo que tenemos todas las personas que participamos en esta producción. Yo estoy convencido que podremos contar una historia que cautivará a todo el público y que sin duda alguna marcará un referente no solamente para las historias de telenovela, sino para todas las historias de amor…”, dijo a través de un video.

Y si en lo profesional todo marcha de maravilla, en el terreno personal las cosas también han sido favorables, pues recordemos que apenas el 26 de julio pasado, tanto Eduardo como Biby festejaron por todo lo alto una de las fechas más importantes en el calendario, la de su aniversario de bodas, con lo cual ha hecho oficial su llegada a los 27 años de matrimonio, una etapa en la que han podido tener el privilegio de formar una linda familia integrada por cinco hijos: Eduardo Jr, Ana Paula, Ale y los mellizos Manuel y Daniel.

VER GALERÍA