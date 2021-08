¡Felices 7! Aitana Derbez celebra su cumpleaños cobijada por el cariño de sus papás

Un 4 de agosto, pero de hace 7 años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hicieron realidad uno de sus sueños más anhelados, dar la bienvenida a su primera hija en común, Aitana. Por tal motivo, la familia está de fiesta celebrando por todo lo alto un cumpleaños más de la pequeñita, a quien han cobijado con todo su cariño en este día, en el que además le han dedicado emotivos mensajes. Para hacerlo más especial, los orgullosos papás ilustraron sus palabras con un par de videos que recopilan imágenes a manera de recuento con los instantes más entrañables en la vida de Aitana, que además de ser su adorada hija es también la hermana pequeña de Aislinn, Vadhir y José Eduardo, quienes están muy orgullosos de verla crecer.

Con el sentimiento a flor de piel, Eugenio hizo pública su felicitación en redes sociales, dando muestra de lo rápido que ha pasado el tiempo y de lo mucho que crece cada día el amor que tiene por su hija, quien se ha convertido en la pequeña estrella de la casa. “¡Feliz cumpleaños! Hoy hace siete años nació Aitana. No sé en qué momento pasamos de cantarle para dormirla a verla tocando el piano. Lo que sí sé es que el mejor regalo que le puedo dar es pasar el tiempo juntos”, escribió el también productor de cine, que además presumió otro clip en donde aparece la cumpleañera dando un salto en la cama al mismo tiempo en que suena de fondo el tema Halo, de Beyoncé.

Por su lado, Alessandra abrió su corazón para felicitar a su hija, deseándole lo mejor en esta nueva vuelta al sol y destacando ante todo ese rasgo de su inocente personalidad. “Hoy nuestra princesa cumple siete años ¡y casi no lo puedo creer! Se me llena el corazón de amor, orgullo y admiración de verla crecer y encontrar en ella tanta fuerza y determinación…”, escribió la cantante en las primeras líneas de su emotiva dedicatoria, para luego desearle lo mejor a la niña en su cumpleaños, sin duda uno de los más especiales. “Feliz cumpleaños mi niña bella, que tu luz siga brillando, que tu valentía te lleve lejos, que tu camino este siempre bendecido y que tu corazón nos siga llenado de amor, tanto como lo ha hecho desde el día que supimos que vendrías a nuestras vidas. Te amo, ¡feliz cumpleaños, Aitana!”.

Cabe destacar que en otra de sus publicaciones, Alessandra hizo énfasis en lo importante que fue para ella descubrir la maternidad con la llegada de Aitana, suceso que le dio un tierno giro a su vida y por el cual está enteramente agradecida. “Tu llegada hace siete años es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ser tu mamá es el mayor honor que he recibido y agradezco todos los días la inmensa fortuna de verte despertar, de escuchar la música de tu alma y el canto de tu voz, de aprender de tu corazón noble, mirada profunda y espíritu alegre y aventurero que baila sin parar y me llena el corazón, ¡felicidades vida mía!”, escribió.

Aitana, la fiel compañera de Kailani

Por supuesto, quien tampoco olvidó felicitar a Aitana fue Aislinn Derbez, quien le dedicó a su hermanita las palabras más lindas, inspirada por el inquebrantable que existe entre ella y su pequeña hija Kailani. Recordemos que las niñas han permanecido juntas a lo largo de este tiempo, convertidas en las mejores cómplices de juegos y travesuras. “Gracias por ser la mejor amiga de Kai y cuidarla siempre”, dijo la actriz, quien acompañó sus palabras con un algunas fotos en las que aparecen las dos.

