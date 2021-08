Rebecca de Alba fue hospitalizada tras confirmarse su contagio por Covid-19

En días pasados, las alertas se encendieron entre la producción de MasterChef Celebrity, al confirmar que varios de los integrantes del reality de cocina habían dado positivo a Covid-19. Una de esas personas fue Rebecca de Alba, conductora de la emisión, quien tuvo que ser hospitalizada como medida de prevención debido al contagio. Por fortuna, se ha dado a conocer que la presentadora se encuentra estable en estos momentos y en recuperación, según ha sido informado recientemente, y a poco tiempo del estreno de este programa televisivo, que detuvo sus grabaciones a raíz de esta situación, aunque su fecha de lanzamiento será el próximo 20 de agosto a través de la señal de TV Azteca.

Fue a través del programa televisivo Ventaneando que se dio a conocer la noticia de la hospitalización de Rebecca, quien hasta el momento no ha emitido alguna declaración al respecto. “El viernes en la noche ella se sintió mal, el fin de semana un médico estuvo para revisarla y se decidió que se hospitalizara para que la monitorearan porque ella vive sola…”, explicó al aire la periodista de espectáculos Rosario Murrieta, despejando así cualquier duda en torno a la salud de la comunicadora, que en días pasados manifestó su enorme emoción al ser invitada para formar parte de este proyecto, con el cual ha hecho su regreso oficial a la conducción luego de varios años, según compartió.

Ante las especulaciones que surgieron luego de destaparse esta información, Murrieta ahondó en detalles en torno a cómo se encuentra Rebecca en estos instantes, descartando todo lo que se ha dicho sobre la conductora, incluso aquellas versiones que aseguraban que había sido intubada. “Entonces por una cuestión de prevención entró al hospital, ha estado bajo tratamiento preventivo, está bien, está estable, se está recuperando, tiene un poquito de tos, pero ese es el reporte oficial de cómo está y nos da mucho gusto que no pase a mayores. Que no está intubada, porque también por ahí había corrido la versión, no está intubada, está bien, está recuperándose y muy pronto va a hablar con nosotros…”, agregó la periodista.

Recordemos que fue hace unos días cuando, a través del programa Ventaneando, se confirmó que varios de los integrantes de MasterChef Celebrity habían dado positivo a Covid-19, entre ellos el chef, Joserra Castillo; Paco Chacón, el árbitro; Patricia Navidad y Rebecca de Alba, por lo que se tomaron acciones inmediatas al interior de la producción. “El hecho de que se hayan dado estos contagios quiere decir que, por supuesto, se tienen que parar las grabaciones para que todo el mundo esté bien, se van a reforzar, obviamente, las medidas de sanidad, pero afortunadamente hay mucho adelanto de este programa de televisión, lo cual quiere decir que no hay problema y no habrá retraso alguno…”, explicó Pati Chapoy.

Feliz de regresar a la televisión

Lo cierto es que más allá de esta circunstancia, Rebecca se siente feliz de que gracias a MasterChef Celebrity su regreso a la televisión haya sido un hecho, tras varios años de no ser parte de un proyecto televisivo de larga duración, así lo explicó la guapa zacatecana, quien sigue siendo una de las figuras consentidas entre el público televidente. “Así lo considero, que este es mi regreso oficial y al cien en la conducción a la televisión mexicana, porque no había hecho un programa que se lleve a cabo todas las semanas. Vamos a estar como nueve semanas aproximadamente a full, a tope con MasterChef Celebrity… Me gusta muchísimo el esfuerzo, las ganas de triunfar en este programa de todos los participantes, cuando el jurado da su opinión… si hay celebridades no quiero ni saber, porque aquí van a explotar las cocinas…”, dijo en días pasados en entrevista con Ventaneando.

