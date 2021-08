Eugenio Derbez revela la raíz de sus diferencias con Victoria Ruffo

La sonada ruptura que años atrás se dio entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, puso sobre la mesa el tema de cómo José Eduardo, hijo de ambos, enfrentó esta situación, la cual implicó que, por un tiempo, este no pudiera tener contacto con su papá cuando era niño, así lo reveló el comediante en una reciente entrevista, en la que directamente se refirió a la raíz de sus diferencias con su expareja. Lo cierto es que en este momento, padre e hijo han podido consolidar una relación basada en el cariño y la confianza mutua, pasando la página de ese episodio que de manera inevitable acaparó la atención mediática, y que por supuesto sigue despertando curiosidad entre quienes han seguido de cerca la vida de los Derbez.

De paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio se tomó un tiempo para charla con la prensa, espacio en el que amablemente opinó sobre la situación por la que atraviesa el actor Julián Gil, pues de alguna forma ha logrado identificarse con ello. “A mí me da mucha tristeza lo de Julián (Gil) porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poderte acercar a tu hijo, entonces lo entiendo y estoy con él. Yo creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados…”, aseguró frente a las cámaras, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa.

Sin ningún filtro, Derbez decidió ahondar en la conversación para hablar de la raíz de sus diferencias con Victoria Ruffo, recordando el proceso que tuvo que llevar a cabo para poder permanecer en contacto con su hijo cuando este era pequeño, luego de que la actriz le haya quitado la patria potestad del niño. “Yo estuve año tras año con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo y no me lo dejaron ver, ese es mi coraje contra su mamá. Yo siempre lo quise ver, la mamá fue la que no me dejó verlo…”, confesó el también productor de cine, quien de manera contundente agregó: “Lo cura todo (el tiempo) yo ya estuve ahí, hay momentos que no se recuperan nunca…”.

Del mismo modo, Derbez se refirió a la manera en que los medios han manejado el asunto de su separación con Victoria, en específico de cómo se dieron las cosas de la convivencia con José Eduardo. Por tal motivo, fue enfático al retomar el tipo de preguntas que suelen hacerle a su hijo en algunos espacios. “El otro día vi un programa y me da mucho coraje que de repente todavía le pregunten: ‘Oye, José Eduardo, ¿cómo te sientes esa etapa que tu padre no estuvo contigo?’. Por qué no le preguntan: ‘José Eduardo, ¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá?’…”, compartió con toda franqueza, siempre dispuesto a mostrarse transparente cuando es cuestionado sobre los asuntos ligados a su vida personal.

Un gran momento para Eugenio y José Eduardo

Lo que es un hecho es la enorme felicidad que invade el corazón de Eugenio Derbez en estos momentos, pues hoy tiene la enorme dicha de permanecer muy cercano a su familia. De hecho, su relación con José Eduardo ha tomado nuevos rumbos, convirtiéndose simplemente en los mejores cómplices, algo de lo que sus fanáticos han sido testigos incluso a través de las pantallas, tras la emisión de De Viaje con los Derbez. “La serie ha sido muy terapéutica para los dos porque parece mentira pero nunca profundizamos en ciertas cosas de su infancia, y la serie nos sirvió para platicar algunas cosas, tanto a cámara como fuera de cámara…”, dijo.

