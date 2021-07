Sofía Castro habla de la relación de su novio con sus papás: ‘Mi mamá lo adora’

En septiembre próximo, Sofía Castro y Pablo Bernot van a cumplir dos años de noviazgo, situación por la cual la prensa ya la cuestiona sobre la posibilidad de que llegar al altar. Aunque reconoce que la relación marcha viento en popa, no quiere adelantarse y revela que, por el momento, una boda no está en sus planes; sin embargo, confesó que sí ha platicado con su novio sobre este tema, sobre todo porque han hecho funcionar esta relación debido a que ella vive en Los Ángeles y, él, en nuestro país. De lo que sí quiso dar detalles fue de lo bien que Pablo se lleva con sus papás, Angélica Rivera y José Alberto Castro, por lo que está muy contenta de poder compartir su amor con su familia.

Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, Sofía fue cuestionada sobre si la veremos llegar al altar pronto: “No, todavía no, es que, si digo que sí hay planes de boda, porque ya lo hemos platicado, ya mañana me van a poner ustedes hasta fecha, entonces, no. Vamos a cumplir dos años y obviamente cuando estás con alguien y va fluyendo mucho la relación y van surgiendo planes, obviamente es algo que se platica, sobre todo, por el tema de la distancia, que yo estoy entre Los Ángeles y México, obviamente sí se ha platicado, pero creo que ustedes serán obviamente los primeros en enterarse”, explicó.

Sobre cómo han hecho para que su relación funcione a la distancia, Sofía contó: “La verdad es que es a base de confianza y respeto, Pablo es un niño que me ha apoyado muchísimo en mi trabajo, yo a él y la verdad es que lo hemos sabido compaginar muy bien”. La actriz comentó muy orgullosa que el joven no sólo la conquistó a ella, sino que también a toda su familia: “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”. Aunque todavía no hay un plan formal, Sofía confesó que sí quiere casarse: “Siempre he soñado con mi boda, por la iglesia, religiosa, vestida de blanco, de princesa, pero una dice y qué tal que a la mera hora me quiero casar en la playa”.

¿Su mamá está soltera?

La prensa también la cuestionó sobre el estado civil de sus papás a quienes, dijo, quiere verlos siempre plenos: “Yo no quiero que se queden solos mis papás y si ellos son felices como sea, yo soy feliz”. Cuando le preguntaron si su mamá, Angélica Rivera, ya tiene novio, comentó: “No, ¿cómo creen?, mi mamá está soltera, feliz, muy contenta, guapísima, viviendo allá en Miami”. La actriz comentó que justamente se encontraba en el aeropuerto para viajar a Miami y encontrarse con su mamá quien, el próximo 2 de agosto, celebrará su cumpleaños número 52.

Sofía reveló que la familia se reunirá en Miami para celebrar a la actriz: “Ya me voy a Miami a festejar a mi mamá, muy contenta, me voy para allá una semanita nada más, ya, ya le compré el regalo, pero no les voy a decir porque lo va a ver mañana y es sorpresa. Mi mamá es súper alivianada es más como el detalle”, comentó haciendo referencia a que el obsequio que le dio es una pulsera de una colección que le gusta mucho a la actriz quien, llega a esta edad más guapa que nunca.