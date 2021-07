Eugenio Derbez, de luto por el fallecimiento de su colaborador más especial: ‘Era un ser maravilloso’

Desde hace unos días, Eugenio Derbez había estado utilizando sus redes sociales para promover ayuda económica para Sammy Pérez, uno de sus colaboradores más icónicos quien, desde hace varios días permanecía hospitalizado debido a complicaciones por Covid-19. Tras días luchando por su vida, la madrugada de este 30 de julio, el comediante perdió la batalla, una noticia que vestido de luto a su familia y amigos más cercanos, como el reciente ganador del Emmy quien, durante una llamada al programa Hoy, reveló que se encuentra muy triste por la partida de Sammy a quien describió, no sólo como un compañero de trabajo, sino como un gran amigo y un ser extraordinario.

Después de que la noticia de la muerte de Sammy llegó a los medios, Eugenio Derbez rompió el silencio y durante una conversación telefónica con el matutino dijo: “Estoy la verdad muy triste, para mí era una persona muy especial, no era un compañero de trabajo, era un gran, gran amigo, yo lo quería mucho, tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo (…) era una persona que yo quería mucho, me duele, porque era un hombre bueno, un alma buena”. El cineasta reveló que la familia de Sammy se comunicó con él en la madrugada para avisarle que había fallecido: “Como a las 4 de la mañana los sobrinos me comunicaron que ya había fallecido”, comentó el comediante.

Eugenio reveló que desde que se enteró que estaba hospitalizado ha estado al pendiente de su salud: “He estado en contacto con los sobrinos que, prácticamente, es la única familia que está al pendiente de esto, porque creo que ya no hay más familia, tiene dos sobrinos (…) Sammy desgraciadamente no tenía seguro médico, entonces, lo ingresaron de emergencia en un hospital privado y la cuenta empezó a crecer y a crecer, llegó un momento en el que me dijeron los sobrinos que ya había rebasado ya el medio millón de pesos la deuda con el hospital, entonces, les ayudé a repostear el video que subieron, les he estado ayudando con lo que puedo, hablando con el hospital”, comentó Derbez quien integró a Sammy a la mayoría de sus producciones.

En esta charla, Eugenio recordó la extraordinaria participación de Sammy en la cinta No se aceptan devoluciones, un proyecto que le ha dejando una de las memorias más especial con él: “Hoy en la mañana mi equipo de redes me estaba mandando una escena en donde precisamente Sammy habla de la muerte y me dio mucha tristeza y alegría a la vez, porque es una escena hermosa. Yo creo que Sammy brillaba donde lo pusieras, era un alma buena, era un ser de luz y sí, tal cual, me acuerdo cuando yo estaba filmando la escena con Sammy, la gente de la producción me decía: ‘¿Qué estás haciendo?’, porque era una manera muy diferente de filmar a Sammy, no lo podía yo filmar de la manera tradicional, hasta que lo vieron ya editado entendieron. Sammy era un ser maravilloso que donde lo pusieran brillaba”, recordó Eugenio.

Su despedida en redes

Tras su llamada con el programa Hoy, Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un post dedicado a la memoria de Sammy quien dejó una huella muy importante en su corazón: “Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada; que se puede cantar y bailar sin motivo alguno: nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros. Descanse en paz”, escribió Eugenio en esta red social donde cuenta con más de 16 millones de seguidores, con lo que ha querido compartir este reconocimiento a quien, sin duda, ha sido su colaborador más especial.