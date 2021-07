Suspenden grabaciones de Masterchef Celebrity por contagios de Covid-19

Todos los fans de Masterchef están listos para el gran estreno de la nueva edición donde famosos como Stephanie Salas, Jimena Pérez, David Salomón y más se enfrentarán en la cocina. En medio de la expectación por su próxima llegada a la pantalla chica, Pati Chapoy reveló, durante la emisión de esta tarde de Ventaneando, que la producción del reality ha decidido suspender las grabaciones debido al registro de varios contagios de Covid-19, entre integrantes del staff y el elenco. La periodista de espectáculos dio a conocer que entre las personalidades que dieron positivo al virus se encuentra la presentadora del programa, Rebecca de Alba.

Desde el comienzó del programa, Mónica Castañeda anunció: “Así es Pati, suspenden Masterchef hay contagiados”. Más tarde, Pati Chapoy le pidió a periodista que relatara cómo fue que el virus llegó al foro del reality: “Todos los días les realizan pruebas de Covid-19 a los participantes, equipo y todo, entonces llegan a grabar normales, llega el chef Fernando Stovell y de repente le habla su esposa, le dice: ‘¿Qué crees?, me sentí mal, me hice la prueba y resultó positiva’. Entonces, levanta la mano el chef y dice: ‘Mi esposa acaba de dar positiva’, le vuelven a hacer la prueba y en ese momento sale positivo, paran grabaciones, un día antes habían estado trabajando, conviviendo todos y de ahí se ha dado que haya más contagios”, explicó Castañeda.

Pati Chapoy continuó revelando los nombres del elenco que está lidiando con el virus: “Uno de ellos es Rebeca de Alba que, muy lamentablemente, nada más tiene una vacuna. Pati Navidad (…) está contagiada; el chef Joserra Castillo y Paco Chacón, el árbitro”, explicó. La titular de Ventaneando explicó que está suspensión no afectará el estreno del proyecto: “El hecho de que se hayan dado estos contagios quiere decir que, por supuesto, se tienen que parar las grabaciones para que todo el mundo esté bien, se van a reforzar, obviamente, las medidas de sanidad, pero afortunadamente hay mucho adelanto de este programa de televisión, lo cual quiere decir que no hay problema y no habrá retraso alguno”, puntualizó Chapoy quien, finalizó diciendo: “Deseando obviamente que todos se recuperan pronto y bien”.

Por otra parte, Rosario Murrieta, leyó en vivo el mensaje que el productor de Masterchef Celebrity, Ángel Aponte, le envió explicando cuánto tiempo se suspenderán las grabaciones y los últimos resultados de las pruebas que se le aplicaron a los involucrados en el proyecto: “Anoche todas las pruebas que se realizaron fueron negativas, de las segundas que realizamos, esta mañana, cuando llegaron al estudio, dos salieron positivas. Para proteger a todos, paramos una semana y retomaremos grabaciones la próxima semana, una vez que todo mundo dé negativo”, informó la periodista quien dio esta actualización.

El talento de las celebridades en la cocina

Hace un par de semanas TVAzteca hizo la presentación oficial de Masterchef celebrity, la primera edición de este programa con el formato de famosos en la cocina. Después de meses de especulaciones, se dio a conocer que el lugar de Anette Michel como conductora lo ocuparía Rebecca de Alba quien, con este proyecto, regresa a la conducción. En el elenco, la producción reunió a grandes personalidades como Stephanie Salas quien se dijo lista para mostrar su talento culinario: “La comida mexicana me encanta, la verdad es mi hit, pero a todos nos encanta la comida italiana, por ejemplo y quiero perfeccionar el sushi y todo eso, la comida japonesa”, reveló la cantante en entrevista con el programa Venga la Alegría. Entre el elenco de la emisión también destaca la participación de Jimena Pérez quien viajó desde España para poder ser parte de esta emisión.