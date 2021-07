Aracely Arámbula cuenta cómo le va en el amor y da pistas de su galán

Los acontecimientos relacionados a la vida sentimental de Aracely Arámbula siguen siendo un misterio para todos sus seguidores y la prensa, quienes han deseado conocer, en repetidas ocasiones, la identidad del galán que en este momento le ha devuelto la ilusión. Precisamente, en su más reciente viaje a Acapulco, la actriz respondió ante las cámaras cómo se encuentra su corazón en estos instantes, aunque siendo muy cuidadosa con revelar detalles que pudieran permitir que su novio pudiera ser identificado de alguna manera. Eso sí, la intérprete disfruta al máximo de este momento de su vida, en que a la par de sus éxitos profesionales, se enfoca en su faceta como mamá de Miguel y Daniel los hijos que procreó años atrás durante su relación con Luis Miguel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la simpatía y amabilidad que la caracterizan, Aracely respondió a los cuestionamientos en torno a su situación amorosa, confesando incluso la razón por la cual su novio estuvo a punto de ser descubierto por la prensa. “En el amor, pues mi corazón bien. Se acaba de ir de Acapulco (mi novio), justo, iba a venir al evento, qué bueno que no vino porque yo no sabía que estaba lleno de cámaras…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Ventaneando, dejándose ver muy sonriente y enteramente feliz al hablar del tema, el cual ha preferido mantener bajo estricta discreción, una regla de oro que ha sido inquebrantable hasta ahora.

Lo cierto es que, conforme pasan los días, -y los encuentros de Aracely con los medios de comunicación se vuelven recurrentes-, la actriz no se ha resistido a revelar algunas pistas sobre su misterioso galán, quien al parecer trata de no apartarse de su lado. Por tal motivo, y a pregunta expresa sobre cómo le sentaba el amor, dijo: “¿Tú cómo me ves? ¿Tú me ves muy triste?”, comentó entre risas, para luego hacer una importante aclaración. “No es famoso, a Dios gracias no es famoso, no le busquen porque no le encuentran…”, agregó con su característico sentido del humor, haciendo crecer la incertidumbre entre los reporteros que buscaban obtener más información del chico que hoy le ha robado los suspiros a la protagonista de series televisivas como La Doña y La Patrona.

VER GALERÍA

Recordemos que en diciembre de 2020, Aracely habló de su novio como pocas veces lo había hecho, dando a conocer más información del hombre que hoy ocupa un lugar especial en su vida. “Mi pareja no vive aquí, entonces, como está en otro país, viene, va, viaja. La verdad es que es muy lindo porque tengo espacio perfecto para estar con mis hijos y compartir ciertos momentos con la pareja, eso me gusta porque ya me acostumbré a mi tiempo y uno se vuelve como muy celosa de su espacio, entonces, me gusta como estoy ahorita…”, explicó en otra entrevista concedida a Ventaneando.

¿Qué dijo de Luis Miguel?

En su reciente paso por Acapulco, Aracely Arámbula también se refirió a los años de su vida sentimental junto a Luis Miguel, una etapa que describió como de las más bellas, y la cual pretende contar cuando llegue el momento indicado. “Es una historia muy hermosa, y yo lo comenté que me gustaría grabarlo en memorias, en un libro, y por supuesto primero que nada la van a saber mis hijos, que ya la saben, ya les he contado ciertas cosas, ciertas pinceladas. Ellos han visto la presentación que hizo su papá donde dice: ‘Es niño y se llamará Miguel’, la foto en donde está en mi vientre Daniel, ellos ven todo eso y es una belleza…”, comentó.

VER GALERÍA