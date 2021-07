Sofía Aragón brilla en la noche más especial de su vida

Sofía Aragón es una mujer que sueña en grande y vaya que sabe cómo cristalizar sus anhelos. En ese sentido, anoche, la exreina de belleza protagonizó uno de los capítulos más importantes de su carrera con el estreno de la cinta Génesis donde realizó su debut como actriz. Luego de que, hace unos días, le compartiera a sus seguidores la noticia de su participación de este proyecto con el que entra de lleno al mundo del séptimo arte, la tapatía no pudo evitar la emisión que le provocó verse por primera vez en la pantalla grande, sobre todo, luego de hacer publicas sus intenciones de comenzar una carrera como cineasta pues, además de la actuación, como guionista, tiene dos proyectos ya escritos en los que le encantaría que se involucraran grandes personalidades como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Aragón compartió una imagen durante su paso por la alfombra roja de esta cinta dirigida por Roger Rodríguez. La exreina de belleza se sinceró con sus seguidores en Instagram a quienes les confesó que se encontraba muy nerviosa por el estreno de esta película que anoche vio la luz: “Desde el lunes he dormido sólo 2 horas, pero no me podía dormir sin antes compartir este momento. La premier de mi primera actuación en cine. Génesis le dio vida a un gran sueño que siempre tuve y que, por fin, se hizo realidad, y que será el inicio de muchos. Gracias @rogergzz. Gracias infinitas por invitarme a formar parte de este gran proyecto. Quedó increíble. Lloré, grité, reí de todo un poco. Pero salí feliz y lo que le sigue. ¡Felicidades a todo el equipo!”, escribió la tapatía.

VER GALERÍA

Para esta especial noche, Sofía confió en una de sus diseñadoras preferidas, Teté Rosado, la tabasqueña con quien, el año pasado, cumplió otro de sus sueños durante la presentación de la colección Monarquía sobre la pasarela del New York Fashion Week 2020, donde Sofía Aragón y la actual Miss Universo, Andrea Meza, fungieron como modelos de lujo de este desfile. La admiración que Sofía le tiene a Teté la hizo confiar en ella para portar uno de sus diseños, en esta especial noche, se trató de un elegante vestido corto, negro con un detalle en amarillo en el escote que desemboca en una larga cola del mismo tono que le dio el toque de distinción a esta prenda.

Sofía aprovechó la belleza de este vestido para compartió con sus seguidores por qué es una fanática de la moda nacional: “No sabe lo fan que soy de los diseñadores mexicanos. Cada uno de ellos con su estilo único y su forma tan profesional de trabajar. No sé por qué, pero me parece que tienen la mayor creatividad, el mejor gusto y la mejor calidad en sus diseños, incluso, más que firmas internacionales. Cada vez me enamoro más de trabajar con talento mexicano, porque siempre, siempre he tenido la mejor experiencia, he trabajado con muchísimos diseñadores mexicanos y, de verdad, quiero portar sus diseños en cada proyecto importante que haga. Es la mejor forma de llevarme a México en la piel (literalmente). Creo que debemos apostar más por nuestra gente, creer en ellos y hacer crecer el talento en nuestro país”, escribió.

VER GALERÍA

Qué sigue para Sofía en el cine

Su actuación en Génesis sólo es el comienzo de todo lo que tiene pensado hacer en cine. Hace un par de meses, antes de dar a conocer que su boda con Francisco Bernot ha sido pospuesta por motivos de trabajo, Sofía ya adelantaba, en entrevista con Ventaneando, que tiene grandes planes para el séptimo arte, como continuar desarrollando su faceta como guionista: “Tengo escritas dos películas posibles, una de ellas no está terminada, pero tiene como esta fase de terror, hace mucho tiempo lo dije, que me encantaría que Guillermo del Toro pudiera involucrarse. Pero esta película que ya terminé me encantaría que, si es que Alonso Cuarón me estuviera escuchando, que se involucrara, porque siento que es una película que se adapta muy bien a su estilo cinematográfico”, reveló la exreina de belleza quien en el terreno de la literatura cuenta con el libro El color de lo invisible.