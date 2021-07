Enamorada y en la playa, así celebra Paulina Goto su cumpleaños número 30

La cuenta regresiva que desde hace un par de días comenzó Paulina Goto llegó a su fin las primeras horas de este 29 de julio cuando dio inicio su cumpleaños número 30. Debido a que eligió celebrar esta nueva década con unas vacaciones en la playa, la cantante adelantó hace unos días su festejo, una íntima reunión que únicamente compartió con su círculo más cercano donde, la compañía de su novio, Rodrigo Saval, le dio el toque de romanticismo a esta fecha: “Todavía no es mi cumpleaños, pero ya empezó el festejo con la familia”, escribió hace un par de días Paulina con varias fotos de esta celebración donde la vimos feliz.

A través de su cuenta de Instagram, Paulina Goto quiso compartir con sus seguidores este festejo que, por motivos de pandemia, fue tan íntimo como el que protagonizó el año pasado. Para inmortalizar este cumpleaños, la cantante posó para varias fotos donde la vemos muy sonriente y enamorada, pues en la imagen en la que aparece al lado de su novio, fundidos en un beso, junto al pastel con un letrero de Happy Birthday. Para comenzar esta nueva década, Paulina sopló las velitas de dos pasteles; uno de chocolate y, otro, con el que recordó el éxito que la catapultó a la fama Miss XV con el hashtag #x2, Paulina degustó este postre que decía Miss 30. En esta celebración no podía faltar Mila, la mascota de la también actriz quien también aparece en una de las fotos.

Paulina también contó con la presencia de su mamá y de su hermano, quienes la cobijaron este cumpleaños que se tornó agridulce por ser el primero que pasa sin su papá quien, lamentablemente, falleció en septiembre del año pasado. Aunque para la cantante ha sido difícil lidiar con el duelo de la partida de su papá, su familia ha cerrado filas y no se han soltado de la mano. A pesar de esta ausencia, en su lista de cosas que quiso agradecer, de este año, resaltan varias fotos y videos al lado de su papá, don Eduardo Gómez a quien le compuso el tema Siempre Conmigo.

Además de su festejo familiar, anoche, justo en la víspera de su cumpleaños, Paulina Goto compartió con sus seguidores un video en el que hizo un recorrido por este año y le dio la bienvenida a su nueva edad: “Estoy a punto de cumplir años, de cumplir una nueva década, sí, voy a cumplir 30 y estoy muy emocionada. Quiero compartir contigo que cada vez que cumplo años me gusta hacer un recuento de las cosas que he hecho con mi vida y las que quiero hacer. Y así, hago una maleta mental con las cosas que quiero llevar conmigo en este nuevo viaje. Tengo mucho que agradecer, porque la vida ha sido increíble conmigo, con sus altas, sus bajas, sus enseñanzas, sus grises, sus rosas y de todos colores. Hay mucho que agradecer, así que quiero compartir contigo mis 30 razones para celebrar”, comenta en el clip.

¡Así recibió los 30!

Sin revelar el destino que eligió para celebrar este cumpleaños, esta mañana, Paulina compartió varias historias de Instagram donde la vemos a bordo de un yate disfrutando de su día: “¡Hola! Oigan muchas gracias por todas sus felicitaciones y por sus buenos deseos, no he podido ver todo, ni leer todo, porque estoy real en medio de la nada y de pronto no tengo nada de señal, no había tenido señal hasta ahorita. Pero estoy disfrutando mucho, sintiéndome muy amada, muy querida, muy afortunada y ya regresando festejaremos juntos, tengo mucho qué compartirles. Los quiero y gracias por ser parte de mi vida, de mi camino, de mis sueños, de mi familia y de mi corazoncito. Estos 15 x 2 se están poniendo muy bien”, contó la cumpleañera. Más tarde, compartió una romántica imagen al lado de su novia sobre la que escribió la frase: “Universo te la volaste”, con la que describió lo bien que la está pasando.