Contundente, Sofía Castro responde: 'No me gusta hablar de la vida de mi mamá' La actriz reiteró lo importante que es para ella respetar la privacidad de su familia

Ser una figura pública le ha permitido a Sofía Castro compartir con sus fanáticos aquellas experiencias que han marcado su vida de alguna manera. Sin embargo, tiene muy claro que existen aspectos de su entorno personal que prefiere mantener bajo reserva, en específico aquellos detalles ligados a la vida íntima de los integrantes de su familia, sus padres, Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro, así como sus hermanas. A propósito de esto, la actriz ha sido muy puntual con esta postura, misma que ha respetado a lo largo de todos estos años en que su carrera como actriz ha ido en ascenso. “A mí no me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni de la vida de mi mamá porque no se me hace correcto, ni la de mi papá…", dijo en entrevista con Venga la alegría.

En ese espacio, Sofía también se refirió a las declaraciones que hizo meses atrás, cuando reveló que había sufrido violencia por parte de una de sus exparejas. "Yo hablo por mí y por eso fue que yo conté mi propia historia y conté lo que quería para levantar la voz a favor de muchas mujeres…”, dijo en otro instante de la charla que sostuvo con el matutino, enteramente segura de que su testimonio será de utilidad para muchas mujeres que han atravesado por una situación similar.

Al ahondar en los motivos que tuvo para hablar sin filtros de ese complicado periodo de su vida sentimental, reconoció el apoyo incondicional que le brindó su novio, Pablo Bernot, cuando tomó la decisión de dar el primer paso y compartir su testimonio, mismo que espera pueda concientizar a otras mujeres que atraviesen por situaciones similares. “Pablo, mi novio, me dijo: ‘No tengas pena de contar lo vivido, todo lo que pasaste es lo que hoy eres’. Tenemos que estar alertas porque todos los días muchas mujeres sufren de todo este tipo de violencia y es importante alzar la voz…”, aseguró durante la charla.

Pablo, el mejor cómplice de Sofía

Lo cierto es que Sofía disfruta de su noviazgo con Pablo Bernot, quien ha caminado de la mano con ella a lo largo de casi dos años de relación, una etapa en la que ambos han trazado los planes de una vida juntos, y en donde el respeto mutuo ha sido uno de sus mayores pilares. “Pablo y yo tenemos el mismo plan de vida de compartir la vida juntos, de formar una familia y se dará cuando se tenga que dar y yo estoy ahorita muy enamorada, muy contenta. Lo más importante es tener un hombre que te respalde, que te apoye, que te respete y que te cuide y que te valore como mujer…”, explicó la intérprete en Venga la Alegría.

Así mismo, Sofía fue enfática al referirse a lo importante que es valorar el amor y todos aquellos aspectos que hacen fuerte a una relación, algo que ella misma ha podido encontrar durante el tiempo en que ha compartido con Pablo, con quien a penas en junio pasado celebró un año nueve meses de noviazgo. “Las cosas materiales van y vienen y no hay que ponerle valor a una cosa que al final no es el anillo lo que importa, sino lo que tienes tú con esa pareja…”, aseguró la actriz, quien en este instante también se mantiene motivada por los éxitos profesionales.

