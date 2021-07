¿Estará de vuelta? Ingrid Coronado es vista en Tv Azteca

Han pasado más de dos años y medio desde que Ingrid Coronado anunció su salida del programa Venga la Alegría después de más de una década trabajando en el matutino. Tras disfrutar a sus hijos, probar suerte como escritora de libros infantiles y hasta de aparecer como invitada en varios programas de Televisa, regresó a la televisora donde construyó su carrera como conductora en proyectos como Tempranito y La Academia. Aunque Ingrid es muy discreta a la hora de manejar sus redes sociales fue Pedro Sola, conductor de Ventaneando quien dio a conocer la visita de Coronado a la televisora del Ajusco, una noticia con la que causó revuelo en Twitter.

Con una imagen al lado de la exGaribaldi, el comunicador escribió: “Hoy tuve una de las más agradables sorpresas que da la vida, encontrarme a mi amiga @Ingridcoronado en @Azteca. Está más hermosa que nunca”. Aunque no reveló más detalles en su mensaje, esta información dio pie a un sinfín de especulaciones relacionadas a qué estaba haciendo Ingrid en TvAzteca, ¿será que prepara su regreso?, si bien no se tiene más información de la presencia de Ingrid en el que fue su lugar de trabajo durante varios años, es importante recordar que en noviembre de 2018, cuando se despidió de Venga la Alegría, dejó claro que su retiro era temporal.

Mientras sus fans se están dando vuelo en redes pidiendo su regreso a la pantalla chica, la conductora ha guardado silencio, pero sí se ha mostrado activa en Instagram, donde escribió después de que Pedrito publicara la foto con ella: “Tú sabes bien con quién te gusta estar, date más tiempo con ellos”, se lee en su feed de Instagram donde compartió esta frase firmada por ella, una actividad que ha realizado casi desde que salió de Venga la Alegría pues, aunque no la hemos visto en televisión se ha mantenido vigente con frases y videos en redes sociales con las que busca ayudar a sus seguidores a sanar cualquier tipo de proceso por el que estén atravesando.

Las razones de su retiro temporal

Meses después de que anunció su salida del matutino, Ingrid se sinceró con sus seguidores en redes, con quienes ha creado una increíble comunidad de apoyo a quienes les reveló las verdaderas razones de por qué tomó esta determinación: “Hace ocho meses tomé la decisión de darle una pausa a mi carrera, necesitaba desintoxicar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente. En un principio, pensé que con tres meses iba a ser suficiente y que iba a estar lista para regresar a trabajar, con el tiempo, me di cuenta que necesitaba más tiempo. Estos meses he disfrutado mucho, pero también, he trabajado mucho en mí y me he dado cuenta de muchas cosas, entre las más importantes está precisamente eso: ‘La importancia de tomarse una pausa’”, explicó.

En aquella charla, Ingrid habló del profundo proceso que vivió tras dejar su trabajo: “No hablo solamente una pausa profesional como lo hice yo, si no tomarse una pausa de todas las cuestiones de la vida. Una pausa para sentir y preguntarte, ¿cómo estás? Una pausa en la semana para descansar. Una pausa del estrés del trabajo. Porque precisamente en esa pausa es en donde puedes darte cuenta de muchísimas cosas y en donde puedes encontrar paz. Porque, además, si te tomas una pausa, tienes una gran oportunidad de valorar lo que tienes y valorando lo que tienes, encuentras la felicidad”, finalizó la conductora en aquella ocasión.