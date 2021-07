Rebecca de Alba y qué le dijo Anette Michel al ser la nueva conductora de MasterChef

Con plena emoción, Rebecca de Alba dijo “sí” al ofrecimiento de ser la nueva conductora de Masterchef Celebrity, una etapa en su carrera profesional en la que una vez más podrá reencontrarse con el público televidente, que ha colocado este programa como uno de los favoritos de la televisión en México. Por supuesto, la reconocida presentadora también ha expresado cómo asume este importante reto, mismo que le ha merecido todas las felicitaciones y buenos comentarios no solo de sus fieles seguidores, sino también de la propia Anette Michel, quien por varios años fue la encargada de conducir este formato hasta hace apenas algunos meses, tras hacer oficial su salida de TV Azteca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Rebecca se mostró completamente sincera al recordar cuáles fueron las palabras de Anette tras ser asignada como la nueva conductora de esta emisión, un formato del que asegura es fanática. “Me dijo que me deseaba lo mejor, que fuera un paseo por las nubes conducir el programa. Al final somos muy transparentes, somos muy parecidas Anette y yo, nuestra formación familiar es idéntica…”, comentó en entrevista con el diario mexicano El Universal, haciendo énfasis en un aspecto que considera relevante. “Somos buenas compañeras, no existe esto de quién va a sustituir a quién. Es un cambio para ella, para mí y también para el público…”, aseguró la zacatecana.

Lo cierto es que más allá de que Rebecca y Anette comparten algunas cosas en común, ambas destacan por su propia personalidad y carisma, un rasgo que les ha permitido ganarse el aprecio del público. “Hay gente que adora a Anette y estaba muy acostumbrada a verla, ella es una mujer muy guapa, con mucha presencia, somos muy distintas y uno se enamora de la imagen, pero también me siento bendecida…”, dijo De Alba en otro instante de la charla, espacio en el que además habló de la buena relación que mantiene con los famosos concursantes y los chefs que integran al jurado de este reality, que comenzará transmisiones el próximo 20 de agosto por la señal de Azteca Uno.

VER GALERÍA

Su regreso ‘oficial’ a la conducción

Si bien Rebecca de Alba se había ocupado anteriormente en otros proyectos, tenía tiempo que no estaba al frente de un programa de larga duración como ocurre ahora, una situación que la hace sentir feliz y de la que ha hablado con orgullo anteriormente, precisamente horas después de que se destapara la noticia de su participación en este reality. “Así lo considero, que este es mi regreso oficial y al cien en la conducción a la televisión mexicana, porque no había hecho un programa que se lleve a cabo todas las semanas. Vamos a estar como nueve semanas aproximadamente a full, a tope con MasterChef Celebrity…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando a principios de julio.

Al hablar sobre qué le gusta de MasterChef, Rebecca fue muy honesta, en específico al referirse a la experiencia de compartir este formato con celebridades. “Me gusta muchísimo el esfuerzo, las ganas de triunfar en este programa de todos los participantes, cuando el jurado da su opinión… si hay celebridades no quiero ni saber, porque aquí van a explotar las cocinas…”, dijo con sentido del humor. “El artista en general es muy temperamental, cada uno tiene una personalidad que no puedo revelar nombre por nombre, tan diversa… y entonces es eso, la emoción, el reto, el hecho de que el público quiere mucho este programa…”, agregó De Alba, quien ha estado muy enfocada en las grabaciones del programa que cuenta con la participación de figuras como Stephanie Salas, Jimena Pérez La Choco, entre otros.

VER GALERÍA