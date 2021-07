¡Qué guapo está el novio de Eiza González! La actriz presume así a su nuevo galán

Todo parecer marchar perfecto en el terreno sentimental para Eiza González, quien disfruta de una relación sentimental con su guapo novio, Paul Rabil. Precisamente, desde que salieran a la luz las primeras pistas de este romance, la actriz había preferido mantener todo bajo estricta discreción, aunque con el paso de los días, no ha dudado en gritar el amor que tiene por este chico de 35 años, mejor conocido por ser jugador profesional de lacross. Ahora, la intérprete ha dado otra más de sus acostumbradas sorpresas a sus fieles fanáticos, al presumir un par de postales de su novio, lo que de inmediato acaparó toda la atención entre los usuarios, sobre todo por la galanura que distingue al atleta.

Eiza tomó así sus redes sociales para compartir un par de fotografías de Paul en sus historias de Instagram, por lo que ha dejado ver que fue ella quien estuvo detrás de la lente, dispuesta a captar los mejores ángulos de su novio. En la primera imagen, Rabil posó con los brazos por encima de su cabeza, mostrado así uno de sus tatuajes. De hecho, pareciera que ambos se encontraban disfrutando de un momento en la terraza de algún restaurante, sin dejar de mencionar el outfit casual de playera blanca y gafas de sol que usó el atleta, que se percibe de lo más feliz durante esta escapada de la que no hay mayores detalles. “@paulrabil”, escribió la estrella al pie de la instantánea.

Pero eso no fue todo, porque Eiza reveló segundos después otra fotografía de su chico, esta vez sin gafas de sol y regalando una ligera sonrisa a la cámara, haciendo evidente lo guapo que es. Así, la intérprete de películas como Baby Driver o recientemente Godzilla vs. Kong, da muestra de la estabilidad que rige su vida, al mismo tiempo en que el éxito profesional es una de las mayores constantes. Lo cierto es que, hasta el momento, ella no ha hablado abiertamente de esta nueva ilusión, cumpliendo al pie de la letra con la regla de ser completamente reservada sobre lo que acontece en su entorno personal, aunque la atención que este romance ha generado ha sido crecido con el paso de los días.

No es la primera vez que Eiza presume a su novio, ya lo hizo a principios de julio, cuando publicó otra historia en la que aparece posando a su lado, esta vez para dedicarle una linda felicitación por uno de sus triunfos como deportista. “Felicidades por convertirte en el histórico líder con más puntos a favor de todo el deporte. Te amo Paul Rabil, nadie trabaja tan fuerte como tú”, se puede leer en aquella publicación, en la que la pareja aparece abrazada, confirmando así sin más palabras el cariño que los mantiene unidos.

Las primeras señales del romance

Fue a mediados de junio cuando las alertas se encendieron en torno a lo que ocurría en el corazón de Eiza, cuando fue captada de paseo por la ciudad de Los Ángeles junto al jugador de lacross, instante que no perdieron de vista los paparazzi. Del mismo modo, la actriz fue vista junto a Paul en Boston, ciudad base del equipo al que pertenece Rabil, Boston Cannons. “Entraron juntos al campo de entrenamiento en Massachusetts para desayunar, ya que él tenía un juego al día siguiente”, declaró una fuente a la publicación Page Six, medio en el cual también se reportó la asistencia de los enamorados a una fiesta organizada por el multimillonario Jamie Reubens, quien celebró sus 34 años. “Estaba claro que son pareja, y han estado saliendo por un tiempo”, dijo una fuente a ese medio.

