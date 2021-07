Aracely Arámbula cuenta que habló con Michelle Salas por Luis Miguel, La Serie: 'Le recomendé a mi abogado'

A poco más de dos meses del final de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, Aracely Arámbula ha reiterado lo importante que le resultó no ser mencionada a lo largo de la historia, pues será ella la encargada de contar, en algún momento, cómo fueron aquellos años de su vida junto a El Sol. Fue así como guiada por los consejos de su abogado, la guapa actriz tomó firmes decisiones, algo que incluso compartió con la misma Michelle Salas-, la hija mayor de Luis Miguel-, quien recordemos expresó su inconformidad por la manera en que fue representada a través de varios de los episodios de esta producción.

Como nunca antes, Aracely compartió parte de aquella conversación que tuvo con Michelle, esto antes del estreno de la reciente temporada de la serie televisiva, que se centró en los años de la vida adulta de Luis Miguel y, por ende, en la relación que sostuvo con su hija durante aquellos años. “Mi Mich hermosa, yo con Mich platiqué, platicamos antes de (la serie) … Michelle es la hermana de mis hijos y yo le tengo mucho cariño y sí le recomendé también a mi abogado, desde tiempo antes. Lo que pasa es que esto se hizo cuando yo decidí que ya fuera a hablarlo con Guillermo (Pous), fue noviembre y la serie salió marzo – abril, entonces fue como muy próximo a la salida…”, reveló para las cámaras de Ventaneando durante su asistencia a un evento público en Acapulco.

Lo cierto es que hoy Aracely se siente tranquila y feliz de haber logrado que su imagen no fuera utilizada en Luis Miguel, La Serie, luego de que la casa productora se acercara a ella con la finalidad de obtener detalles puntuales de su vida con El Sol. “Yo les pedía que no saliera, pero para dejarlo claro y estipulado decidimos hablarlo mi hermano Leonardo, Guillermo (Pous) y yo, firmarlo, ahora sí que ponerlo en papel de que fuera un hecho de que no utilizaran (mi imagen) … esto queda para la posteridad y para las demás celebridades que no quieran salir en una serie, ya se marca un precedente donde no se puede utilizar mi imagen así pongan otro nombre…”, aseguró.

Aracely, dispuesta a contar su historia junto a El Sol

Por otro lado, Aracely hizo énfasis en el enorme deseo que tiene de contar en algún momento la historia de amor que vivió con Luis Miguel, sobre todo por los lindos recuerdos que atesora de esos días en que la maternidad llamaba a su puerta. “Es una historia muy hermosa, y yo lo comenté que me gustaría grabarlo en memorias, en un libro, y por supuesto primero que nada la fan a saber mis hijos, que ya la saben, ya les he contado ciertas cosas, ciertas pinceladas. Ellos han visto la presentación que hizo su papá donde dice: ‘Es niño y se llamará Miguel’, la foto en donde está en mi vientre Daniel, ellos ven todo eso y es una belleza…”, aseguró.

Eso sí, la guapa intérprete reiteró que siempre compartirá con sus hijos los recuerdos más lindos de su papá, dando muestra de la madurez con la que asumió esa transición en su vida, de la cual se ha hablado en los medios. “Cuando ustedes me preguntan algo del papá de mis hijos jamás les voy a hablar algo negativo, porque viví una historia muy hermosa y gracias a eso tengo a mis dos hijos. Yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue, las cosas a veces no se pueden continuar por equis razón, pero no quiere decir que vas a estar triste y que vas a estar pasándola mal, hay que pasarla bien…”, dijo.

