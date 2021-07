Ximena Navarrete confiesa que le gustaría reunirse con Lupita Jones y Andrea Meza

Con el pasado triunfo de Andrea Meza como Miss Universo, México sumó tres coronas con este título que, en 1991, asumió Lupita Jones y, en el 2010, Ximena Navarrete. Durante una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, la protagonista de La Tempestad reconoció que le gustaría tener un encuentro con las exreinas de belleza. La tapatía reconoció que no se ha reunido con la actual Miss Universo debido a que, durante la visita de la reina a México, ella ya se encontraba en Europa donde suele pasar sus veranos al lado de su esposo, Juan Carlos Valladares con quien, hace unos días visitó el santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia, para agradecerle por su embarazo.

Sin rodeos, Ximena respondió a una usuaria que le preguntó: “¿Habrá foto de las tres Miss Universo mexicanas?”, con un: “¡Claro que sí!”, Navarrete aprovechó para convocar a Lupita Jones y a Andrea Meza a esta reunión donde por primera vez estarían las tres juntas: “Morimos de ganas de hacer esa foto y es algo que tenemos en nuestros planes. @Lupjones y @Andreamezamx”. La tapatía puntualizó por qué todavía no conoce a la actual Miss Universo: “Me hubiera encantado estar en la bienvenida de Andrea, por ahora estoy en España, pero esta foto la hacemos, porque la hacemos”, sentenció Ximena quien, con este mensaje en el que descartó diferencias entre ella y la Presidenta de Mexicana Universal.

En mayo pasado, luego de que Andrea Meza se coronara como la tercera Miss Universo, Ximena Navarrete recurrió a su cuenta de Instagram donde le escribió: “¡Muchísimas felicidades por este gran triunfo a nuestra tercera Miss Universo mexicana, Andrea Meza (…) Qué emoción que la corona regrese a México casi 11 años después de que la tuvimos en 2010. Bendiciones, amor y lo mejor para Andrea en esta nueva etapa”. Aunque tenía todas las ganas de conocer a la mexicana coincidió que justo cuando ella se fue a España por el verano, Andrea viajó a nuestro país. Durante esta dinámica en Instagram, Ximena reveló por qué se encuentra allá: “Estoy en España un par de meses al año”, explicó la tapatía quien desde La Madre Patria ha estado tomándose lindas fotos para documentar su embarazo.

La dulce espera de Ximena

Entre las preguntas más frecuentes para la exreina de belleza destacan las relacionadas con su dulce espera, pues muchas de sus seguidores tienen interés en conocer cómo le gustaría recibir a su bebé: “Como Dios quiera, pero que nazca bien nuestra bebé. Me gustaría natural, pero algunas veces no se puede por alguna razón, si por algo me toca cesárea, bienvenida sea”, detalló. Sobre cómo ha vivido el primer trimestre del embarazo dijo: “No me puedo quejar, me fue bien, tuve ascos, mareos, algunos días por las mañanas y uno que otro vómito. Estuve muy tranquila por mi tratamiento. Y obvio cansancio (pero siento mucho más en este segundo trimestre, la verdad)”, confesó Ximena.

La exMiss Universo continuó dando detalles de su dulce espera, como cuando le preguntaron por el nombre de la bebé que espera: "Todavía no, cuando nazca lo compartiremos (así tenemos tiempo para decidir) jajaja”. También compartió que en este primer trimestre de embarazo su antojo más recurrente es uno muy saludable: “Todas las frutas. Sandías, piña, mango (me encantan con limón y Tajín) durazno, cerezas, realmente se me hace agua la boda con las frutas”. Mostró un poco de buen humor cuando una de sus seguidoras le preguntó cuándo planeaba tener otro hijo: “Paso a paso, tengo casi 21 semanas de embarazo, creo que tengo que vivir este embarazo antes de pensar en otro. Todo a su tiempo”, explicó.