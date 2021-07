Tan enamorados como el primer día, Zuria Vega y Alberto Guerra celebran 8 años juntos

Un día como hoy, pero hace 8 años, Cupido flechó a Zuria Vega y a Alberto Guerra quienes se enamoraron en la boda de un amigo en común. Desde las primeras horas de este 26 de julio, la actriz le dedicó un romántico mensaje al padre de sus dos hijos: Lúa y Luka. Por su parte, el actor también posteó en su perfil una felicitación de aniversario a su esposa acompañada de una linda imagen al lado de su esposa. Los actores comenzaron a salir en 2013, en noviembre del siguiente año llegaron al altar, ahora, son papás de dos pequeños con los que actualmente se encuentran viviendo en Chile, donde Zuria está filmando una serie.

A través de su cuenta de Instagram, Zuria Vega compartió un álbum con las mejores fotos al lado de Alberto a quien le escribió: “No festejo el tiempo, festejo cómo lo hemos vivido, cómo hemos cambiado, la cantidad de veces que nos hemos perdido, para después, reencontrarnos. Celebro que seas mi amigo, el padre de nuestros hijos. Celebro nuestras carcajadas. Entendemos todo con una mirada, celebro verte cumplir tus sueños y que me acompañes a cumplir los míos también, celebro todo lo que tenemos juntos. Festejo amarnos con todos nuestros colores, en todas nuestras versiones. Festejo nuestra vida juntos. Te amo” , se lee en su feed donde su esposo le comentó: “Te amo”.

Por su parte, el actor también eligió una foto al lado de su esposa que acompañó de la frase: “8 años de despertar junto a mi partner in crime, riendo, llorando y bailando en las buenas, las malas, las regulares y las extraordinarias. Felices 8 mi amor, mi media naranja, la parte más dulce y clara, gracias por aguantar a la otra mitad de la naranja, la amarga”, se lee en el feed del actor donde Zuria le escribió un “Te amo”. Hace dos años, Zuria abrió su corazón en una entrevista con Aurora Valle para el programa confesiones, donde recordó cómo surgió el amor con Alberto: “En la boda de El Diablito, ahí fue el flechazo, me acuerdo perfecto que iba como todo desfajado, como con la corbata floja, como es él, rebelde y desenfadado; ahí yo ya estaba soltera. Lo vi y fue así como “¡Hola!” y nunca más nos volvimos a separar”, recordó.

En aquella conversación, Zuria recordó que aunque no fue una historia de amor a primera vista siempre sintió coqueteos de parte de su ahora esposo: “Lo conocía hace muchos años, trabajó con mi hermana, estudiaron juntos, siempre estuvo en mi radar, pero te digo que yo siempre fui de relaciones largas, entonces, yo siempre estaba en una relación y él fue muy noviero, entonces, como que no empatamos. Siempre que nos veíamos había algo de él hacia mí como de tirar la onda, pero era algo como de su naturaleza, en ese momento, siento”, narró. La actriz confesó que la diferencia entre sus personalidades provocó que la gente dudara de la fuerza de su amor: “La verdad es que nadie le apostaba a nuestra relación, porque somos súper diferentes. Cuando empecé con Alberto, él vivía en Tepoztlán, yo rata de ciudad, niña fresa”.

Son el complemento perfecto

En esta entrevista, Zuria describió cómo han hecho para complementarse y por qué justo la diferencia en sus personalidades ha sido la clave: “Somo muy diferentes, desde los signos, y soy capricornio y él es sagitario, él es fuego, aire, él se va de viaje sin planear, yo soy tierra y creo que ahí está el equilibrio en nuestra relación. Yo le di un poco de tierra y él me dio un poco de libertad y de aire. La verdad somos una muy buena pareja, tenemos una bonita relación”. La actriz aprovechó también para deshacerse en halagos hacia su esposo: “Es humanitario, eso también me enamoró de él. Es un chavo compartido, se preocupa por el bien común, realmente le angustian las cosas que pasan en el mundo y eso a mí me fascina”, reveló.