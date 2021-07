'¿Nos parecemos?' La prueba de que Aislinn Derbez y Renata Notni podrían ser hermanas

Dos de las mujeres más bellas del espectáculo son sin duda Aislinn Derbez y Renata Notni, quienes además de destacar por su talento como actrices, han llamado mucho la atención por el enorme parecido físico que existe entre ambas. Basta con ver las recientes fotografías en las que la protagonista de La Casa de las Flores y la intérprete de El Dragón aparecen posando, una publicación que se convirtió en la sensación entre los fanáticos de las famosas, que además han dado muestra de la linda amistad que mantienen. Por supuesto, esta sorpresa no tardó en viralizarse en redes, dando pie a un sinfín de reacciones, entre ellas la del mismo Vadhir Derbez, quien se mostró sorprendido y simpáticamente “confundido” al tratar de identificar a su guapa hermana.

Fue Renata quien tomó la decisión de revelar el comentado álbum fotográfico en el que aparece en compañía de Aislinn, ambas regalando una sonrisa a la cámara pero dejando ver lo parecidas que son. Incluso, hubo quienes aseguraron que podrían ser hermanas, pues de alguna manera sus rostros son casi similares, sin dejar de mencionar lo mucho que destaca la mirada de cada una, presumiendo sus enormes ojos claros. Lo cierto es que aunque Notni no dio detalles de los motivos de la reunión con la hija de Eugenio Derbez, sí lanzó una divertida pregunta, la cual dio pie a toda una conversación: “¿Nos parecemos?”, se puede leer al pie de las fotos, en las que cada una posa con un look de melena suelta, perfectamente maquilladas y haciendo evidente su gran carisma.

Hasta el momento, las imágenes han acumulado más de 600 mil “me gusta”, así como un sinfín de mensajes de los usuarios, entre ellos los de varios famosos como Angelique Boyer, que siempre está muy atenta a las publicaciones de sus amigos del medio. “Se parecen, las dos son alucinantemente hermosas y perfectas”, escribió la actriz. Del mismo modo lo hizo Claudia Álvarez, aunque su punto de vista fue distinto al de los demás. “Guapísimas las dos, pero no se parecen”, dijo la intérprete. Cabe destacar que otra de las famosas que reaccionó fue Alessandra Rosaldo, que agregó varios emojis de carita sorprendida en la parte de comentarios, coincidiendo con todos aquellos que compartieron la idea de que las guapas estrellas podrían ser hermanas.

La simpática reacción de Vadhir

Como era de esperarse, Vadhir Derbez no pudo resistirse a comentar las fotografías que dio a conocer Renata, respondiendo a la pregunta hecha por la actriz, quien deseaba saber si el parecido entre las dos era evidente. “Jajaja, no, obvio no se parecen. Es obvio que la de blanco es mi hermana y la del pelo rojo es Renata”, escribió el joven actor a lo que Notni respondió con varios emojis de risas. Así mismo, Aislinn se mostró feliz por estas fotos, en las que por cierto aparece con un look de melena negra y un tono más claro en la parte posterior, lo que la hizo lucir guapísima frente a la cámara.

Por ahora, ambas actrices disfrutan de su gran momento, Renata enfocada en sus nuevos proyectos y enteramente ilusionada por su romance con Diego Boneta, un aspecto de su vida personal que ha preferido mantener en total reserva. Mientras tanto, Aislinn trabaja de lleno en sus emprendimientos, así como de esta etapa en la que ha tenido la fortuna de permanecer junto a su adorada hija Kailani, a quien procreó de su relación con Mauricio Ochmann. Y aunque no ha querido hablar abiertamente de lo que ocurre en su corazón en estos instantes, se le ve feliz y muy motivada, dispuesta a conquistar nuevos retos en el futuro.

