Aracely Arámbula sobre Luis Miguel: 'Nadie sabe lo que sucedió, lo que vivimos él y yo'

Uno de los capítulos en la vida de Aracely Arámbula que ha generado mayor interés entre sus fanáticos, es el de los años en que disfrutó de una relación sentimental con Luis Miguel, una etapa en la que además tuvo la dicha de convertirse en mamá de dos niños, Miguel y Daniel. Sin embargo, la actriz y cantante mantiene firme su postura, -al menos por ahora-, de no revelar detalles de los sucesos que marcaron esa mediática relación, incluso haciendo todo lo necesario para que su historia no fuera llevada a la pantalla chica a través de Luis Miguel, La Serie, en la que el El Sol expuso algunos de los acontecimientos relevantes en su vida, entre ellos sus sonados romances con guapas mujeres del espectáculo.

Pero si de algo está segura Aracely, es de que un día dará la sorpresa de destapar los detalles más íntimos de esa etapa de su vida junto al afamado cantante, y aunque no ha dicho cuándo ocurrirá eso, sí tiene muy presente que primero deberá cumplir con un importante compromiso. “Nadie sabe lo que sucedió, lo que vivimos él y yo. Es una historia bellísima, algún día la voy a contar, pero primero a mis hijos…”, aseguró la estrella de series televisivas como La Doña y La Patrona, en entrevista con el diario mexicano Reforma. De esta manera, la intérprete ha dado una esperanza a todos sus seguidores, con quienes ha establecido una comunidad a través de las redes sociales, en la que en más de una ocasión ha dado breves vistazos de su intimidad.

Durante la charla, Aracely también compartió que hubo interés por parte de la producción de Luis Miguel, La Serie, de contar ese episodio de su vida con El Sol, por lo que la contactaron para que eso fuera posible. Sin embargo, tuvo muy claros los motivos por los cuales prefirió que eso no sucediera. “Ellos me buscaron y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque están lucrando con esta…”, aseguró la actriz, quien ha sido muy reservada sobre los acontecimientos ligados a su vida personal. Por ahora, prefiere mantenerse al margen de todo lo que se dice, siendo muy amable a la hora de responder a quienes desean conocer sus puntos de vista.

Una historia de amor como la del Titanic

Anteriormente, Aracely hizo crecer la incertidumbre entre su público, al recordar ese tiempo en que ella y Luis Miguel formaron una de las parejas más llamativas del espectáculo, refiriéndose a ese momento como nunca antes lo había hecho. “Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia, así como la del Titanic, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo…”, confesó la intérprete a mediados de diciembre de 2010, en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

En aquella charla, Aracely fue puntual al referirse a sus hijos, reiterando que la llegada al mundo de los pequeños fue producto del inmenso amor que existió entre ella y El Sol. “Lo único que te puedo decir es que mis hijos nacieron de un amor muy grande, muy hermoso. Ustedes lo vivieron, ustedes vieron cuando, de boca de él, anunció la llegada de Miguel y son cosas muy hermosas, yo tengo tantas fotos y tantas cosas que, yo no quisiera que saliera la serie, me encantaría que la serie se acabara antes de mí, porque es algo muy personal y muy privado…”, contó.

