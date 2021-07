Como pocas veces, Bárbara Mori comparte románticas imágenes al lado de Fernando Rovzar

Han pasado ya 3 años desde que Bárbara Mori y Fernando Rovzar empezaron a escribir su historia juntos. Aunque la actriz suele ser muy discreta con las cuestiones de su vida privada que ventila en redes, cuando se trata de dedicarle románticas palabras al productor, no tiene problema con compartirlo con su comunidad en Instagram con la que, hace unas horas, compartió un par de imágenes al lado de su novio de quien está cada día más enamorada. Después de varios meses de no publicar fotos con el hermano de Billy Rovzar, Bárbara posteó estos retratos donde ambos irradian felicidad.

Más enamorada que nunca, la actriz le escribió: “No hay día que no me sienta agradecida por ti, por tu existencia en mi vida. ¡Gracias por tanto!”. La felicidad de los novios fue celebrada por varios su familia y amigos; uno de los primeros en comentar fue Sergio Mayer Mori, hijo de la actriz, quien reaccionó con un “Los amo”. Por parte, Claudia Álvarez, cuñada de Fernando, con quien, durante el confinamiento pasaron una temporada en Zihuatanejo, les escribió la frase: “Son magia”, resaltado la gran pareja que conforma la actriz y el productor. La historia de amor entre Bárbara y Fernando también fue celebrada por Aislinn Derbez, Maite Perroni y Patricia Manterola quienes dejaron varios emojis de corazón.

Aunque la pareja ha apostado por vivir su romance alejados de los reflectores, tampoco lo ocultan y han sido varias fotos y mensajes que Bárbara le dedica a Fernando. Por su parte, el productor echa mano de su talento como fotógrafo para expresarle su amor a la actriz quien se ha convertido en la modelo de sus fotos más especiales en Instagram. En ese sentido, en septiembre de 2019, durante la presentación de la serie Monarca, Bárbara habló con la prensa de lo orgullosa que está de su novio: “Fernando que es el director, como que supo conjuntar a un equipo de personas talentosas, tanto los actores, como toda la gente que participa en esta serie, para poder hacer magia, porque lo que van a ver en la pantalla es magia y estoy muy contenta de apoyarlo”, comentó a Ventaneando en aquella ocasión.

Fernando, el gran apoyo de Bárbara en su próximo proyecto

Debido a que la pareja comparte su pasión por el cine, en abril de 2019, la pareja reveló durante la alfombra roja de la cinta el Complot Mongol. En aquella ocasión, Fernando Rovzar dio a conocer que está trabajando con Bárbara en una película que ella escribió inspirada en su infancia: “La va a hacer ella como guionista y directora, el guión está increíble, toma muchas cosas de su vida, de su pasado, de cómo creció y obviamente tiene todo el apoyo de Lemon, mío como productor y de todo mi equipo en Lemon. Ya leí el guión, es una historia muy fuerte, una infancia difícil con la que creo que mucha gente se podría identificar, agresión de muchas maneras, ya que la agresión puede venir de modo verbal, físico y psicológico”.

Sobre este proyecto, Bárbara reveló que es un trabajo muy especial, sobre todo porque cuenta con el apoyo de su novio: “Fue un proceso muy sanador escribir un guión inspirado en mi infancia, es difícil porque entras a esos lugares donde uno no está acostumbrado a ver, pero los tienes que ver si quieres sanar, si quieres estar bien. No, no fue una catarsis porque estoy en un momento muy distinto, pero fue muy sanador”. Aunque ha sido un largo camino, durante la pandemia, la actriz contó en una charla con Marimar Vega que la relación que tiene con Fernando es tan buena que, en un principio no lo creía: “Cuando conocí a Fer yo decía: ‘¿será que sí es verdad esto que estoy viviendo?’. O sea, en todas las maravillas de la vida, de pronto entra el patrón generado por esas vivencias y no, sí, porque me lo merezco”, explicó en aquel Zoom.