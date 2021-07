Vicente Fox le responde a Rafa Sarmiento

A poco más de una semana de que Rafa Sarmiento alzara la voz, a través de Twitter, para expresar su inconformidad por cómo Vicente Fox hizo uso de la palabra autista, el empresario ha respondido al periodista con una disculpa que dirigió a quienes se hayan sentido ofendidos. A través de la misma red social en la cual, lo etiquetó Sarmiento, el político le envió un mensaje en el que explicó por qué hizo uso de ese término. Esta no es la primera ocasión que Rafa hace un llamado de respeto para todas las personas que padecen un trastorno del neurodesarrollo como su pequeño hijo Iñaki, de seis años de edad. Durante el confinamiento después de un incidente con un peatón en las calles de Madrid, pidió a través de redes sociales empatía ante la situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de que el expresidente utilizara la palabra autismo en una narrativa despectiva, Rafa Sarmiento le escribió en un tuit: “Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra”. A diez días de aquel mensaje, Vicente Fox reaccionó a la publicación del periodista y le respondió: “Rafael es equivocado, doloso y de mala fe. Mi uso de la palabra no fue en sentido de ofender, fue en sentido de describir una realidad de quien hoy nos desgorbierna”, se lee en el timeline del guanajuatense.

VER GALERÍA

Fox remató su publicación con la frase: “De cualquier manera pido disculpas a quien haya ofendido”. Hasta el momento, el mensaje del expresidente ha sido 20 veces retuiteado y cuenta con poco más de 170 comentarios, pero ninguno de ellos de Rafa Sarmiento quien no ha reaccionado a la respuesta del expresidente. Sobre este tema, lo último que publicó el periodista fue un mensaje en el que confesó que su esposa le había llamado la atención por escribirle a Fox; sin embargo, esta no era la primera vez que utilizaba la palabra a manera calificativo con una connotación negativa: “La sacudida vino por ser la tercera vez que usaba el término con sinónimo de ausencia, incompetencia. Y no. A veces no da la gana soportarlo”, escribió.

Para dar más contexto a sus seguidores, un día después de su tuit, Rafa compartió alguna información valiosa sobre este trastorno: “La gente con autismo sí tiene emociones y empatía. No es un trastorno psicológico, es neurológico, no se concentran en su mundo interior. El espectro es amplio y diverso. Justo sus definiciones chafas son las que causan prejuicio, estereotipos, discriminación y hasta violencia”, escribió el periodista quien ha usado su voz para crear consciencia entorno a este trastorno y muchos que existen relacionados con el neurodesarrollo, un tema del que ha estado estudiando para ofrecerle su total apoyo a su hijo Iñaki.

VER GALERÍA

La disculpa de Rafa Sarmiento a Fox

Después de los tuits que le dedicó al expresidente, Rafa conversó en entrevista con Javier Poza, espacio que aprovechó para ofrecerle una disculpa al empresario por uno de los mensajes donde incluyó un insulto: “Primero que todo, me quiero disculpar con el expresidente Fox por la forma en la que yo reaccioné, no era la manera, a veces yo soy bastante más visceral que Xime, por ejemplo, me dijo: ‘No es la forma, no son las palabras adecuadas’, lo sé y lo lamento, por esto me disculpo, solamente por la elección de palabras me disculpo con el expresidente Fox. Mi reacción vino de forma brutal, de forma un poco cavernícola porque era la tercera vez que utilizaba la palabra autismo como un insulto. El señor Fox utilizó la palabra autismo como un sinónimo de incompetencia, de ausencia, de incapacidad, ya dije 3 palabras que pudo haber utilizado, en lugar, de la palabra autismo, hay 1 millón 200 mil personas que tiene autismo en México y no puedes utilizar estos viejos estereotipos que tienen del espectro”, puntualizó el comunicador.