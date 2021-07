¿Aislinn Derbez tiene nueva pareja? Esto respondió la actriz

Motivada, Aislinn Derbez escribe las páginas de esta nueva etapa de su vida, tras haber superado su ruptura amorosa de Mauricio Ochmann, con quien actualmente conserva una linda relación de amistad, siempre unidos por el bienestar de la pequeña hija que tienen en común, Kailani. Lo cierto es que mientras el actor ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, ahora al lado de la guapa modelo, Paulina Burrola, las interrogantes prevalecen en torno al rumbo que tomará la guapa actriz próximamente, luego de que hayan surgido rumores que aseguran que tiene una nueva pareja, los cuales han cobrado fuerza con el paso de los días. Pero, ¿qué ha dicho la intérprete al respecto?

Durante una reciente entrevista concedida a El Universal, Aislinn fue directa al abordar este tema, luego de que se le cuestionara sobre las versiones que la ligan sentimentalmente al motivador Jonathan Kubben. Eso sí, fue muy discreta a la hora de responder, aún sin confirmar nada, aunque dejando una vez más a sus seguidores en total incertidumbre, pero anticipando de qué manera compartirá detalles de lo que ocurre en su corazón cuando llegue el día más indicado. “Ya les contaré en mis redes sociales cuando sea el momento”, señaló la hija de Eugenio Derbez, quien se ha caracterizado por lo reservada que suele ser ante la curiosidad que despiertan algunos aspectos de su vida personal.

Por otro lado, la protagonista de producciones como Miss Bala o La Casa de las Flores, habló a corazón abierto de cómo marcha la vida para ella en este momento, en el que disfruta de una constante estabilidad en todos los sentidos, algo que ha podido construir con mucha disciplina y apoyada por varios profesionales que la han sabido guiar en el proceso. “Estoy muy contenta en el momento de mi vida en el que estoy ahorita, y pues fue un largo proceso de mucho trabajo interior y muchas cosas que hubo que ir corrigiendo, analizando, cambiando dinámicas en general…”, explicó, orgullosa de poder revelar a sus fanáticos parte de estas experiencias a través de su podcast, titulado La Magia del Caos.

Pero más allá de todo, Aislinn agradece por el apoyo imprescindible que le han brindado sus seres queridos a lo largo de esta etapa, en especial su padre, quien nunca se ha apartado de su lado para compartirle sus mejores consejos, entre ellos el de la importancia del emprendimiento. “El generarme mi propio trabajo es de las lecciones que más me ha dejado él, de las cosas que más me dan paz en este momento de mi vida…”, aseguró. Del mismo modo, reiteró lo mucho que la llena de felicidad la presencia de Kailani en su vida. “Mi hija me ha ayudado e impulsado muchísimo a poder ser esa persona para darle un ejemplo a ella…”, aseguró.

Mayor confianza en sí misma

Anteriormente, Aislinn ha hablado públicamente de la manera en que luego de su divorcio ha trabajado para ser una mejor persona, específicamente en ganar mayor confianza en sí misma, pues reconoce que tras una ruptura, las expectativas cambian por completo. “Es una parte con la que estoy lidiando ahorita en terapia; yo que me divorcié hace como año y medio, volverte a abrir al amor está cañón, después de haber vivido esa decepción, desilusión tan fuerte, de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón completamente destrozado, claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto…”, dijo en su pasada participación para el podcast titulado Se regalan dudas.

