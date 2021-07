Por cuarta vez en un año se ha postergado el juicio de Pablo Lyle

Han pasado poco más de dos años desde aquel altercado vial que marcó para siempre a Pablo Lyle, un acontecimiento por el cual permanece en arresto domiciliario en Miami. Recordemos que en medio de esa situación, el hombre de 63 años de nombre Juan Ricardo Hernández, y que de igual manera se vio involucrado en esa discusión, perdió la vida, por lo cual el actor enfrentará un juicio por homicidio involuntario. Sin embargo, la fecha para esa importante cita ante la Corte ha sido postergada por cuarta ocasión en un año, según se ha dado a conocer recientemente. Del mismo modo, se ha informado que la audiencia pactada para este 22 de julio ha sido aplazada, manteniendo en incertidumbre, una vez más, el escenario legal del intérprete.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De acuerdo con información dada a conocer por la agencia de noticias EFE, el juicio se llevará a cabo en una nueva fecha, sin que hasta el momento se conozcan detalles del día en que se tiene planeado este importante encuentro en la Corte. Cabe destacar que el nuevo estatus en el procedimiento ha sido confirmado este 21 de julio por fuentes judiciales, algo que ha llamado la atención desde el primer instante entre quienes siguen de cerca el caso de Lyle, quien debido a su situación, tampoco ha podido trabajar ni viajar a México como anteriormente, a través de sus abogados, lo había solicitado.

Fue a finales de mayo pasado, cuando los defensores de Lyle solicitaron postergar la fecha del juicio del actor, por lo que la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos, fijó como plazo el 2 de agosto. Esta solicitud fue manifestada de manera puntual a través de los abogados del intérprete de Mirreyes vs Godínez, siendo esa la tercera ocasión en que el proceso legal había sido aplazado. “La defensa no está lista. Hemos terminado con varias declaraciones. Tenemos algunas pendientes, vamos a pedir una postergación”, declaró Alex Sosa, abogado de Pablo, quien de inicio tendría su juicio en el mes de febrero.

VER GALERÍA

En abril pasado, el abogado de Lyle, Bruce H. Lehr, también explicaba que los retrasos en la fecha del juicio se debían a las medidas acatadas por la pandemia, algo que de manera extraordinaria trastocó los planes que de principio se habían establecido. “El caso va bien, la razón por los retrasos es obviamente la pandemia de Covid y el cierre de las Cortes, esperamos que abran pronto y que tengamos la posibilidad de resolver esto de una vez por todas. Pero como los niveles de contagios por la pandemia no bajan, realmente no sabemos cuándo abrirán las Cortes para realizar los juicios, así que no te puedo decir si iniciará en junio o si se retrasará de nueva cuenta, no lo sé…”, dijo el litigante para Ventaneando.

Cómo se encuentra Pablo Lyle

En medio de la larga espera para el día de su juicio, Pablo Lyle atraviesa por un momento emocional un tanto complejo, así lo reveló anteriormente Bruce H. Lehr, quien dio detalle de cómo se encuentra su cliente en estos instantes de completa incertidumbre. “Pablo es una de las personas más amables que he conocido, así que él se siente mal por lo ocurrido.Este no es un caso en el que nos enfoquemos en quién lo hizo, lo que pasó ya se estableció, y ahora lo que estamos viendo es la legalidad de lo que ocurrió, y es un placer representar a Pablo y espero que regrese y retome su carrera muy pronto…”, dijo para Ventaneando.

VER GALERÍA