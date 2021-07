¿Anette Michel se arrepiente de haber dejado MasterChef?

Convencida de que ha tomado las mejores decisiones, Anette Michel está lista para retomar su carrera como actriz en Televisa, empresa que le abrió las puertas de par en par, hace apenas algunos meses, tras haber salido de TV Azteca, en donde se desempeñó por varios años como conductora principal del reality de cocina MasterChef. Enfocada en esta nueva oportunidad, la guapa tapatía ha revelado cómo vivió ese proceso, el cual le ha permitido sentirse motivada, pues de cierta manera volver a interpretar un papel de telenovela era un sueño que deseaba se hiciera realidad, algo que será posible de la mano del productor Ignacio Sada, quien la ha confirmado como parte del elenco de la nueva historia que prepara.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A pregunta expresa sobre si le fue difícil tomar la decisión de dar un giro definitivo en lo profesional, Anette respondió de lo más sincera, haciendo énfasis en lo importante que fue para ella perseguir sus sueños, esto tras su notable participación en MasterChef. “Fíjate que sí, muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo…”, aseguró al asistir como invitada al programa televisivo Cuéntamelo Ya!, en el que además habló de lo mucho que esta nueva faceta le emociona. “Creo que era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer y pues bueno, uno tiene que seguir sus sueños y aquí estoy, estoy muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a la actuación, que ya lo extrañaba no saben cuánto, y por eso estoy acá…”, agregó.

En ese espacio, Anette también compartió cómo el hecho de haber estado alejada de la actuación y las telenovelas repercutió en sus emociones, pues se trata de una profesión que de igual manera le apasiona. “Llegó un momento en que dejó de pasar, entonces me dolía mucho esa parte de mi corazón, que anhelaba regresar a las telenovelas porque lo hice muchos años de mi carrera y lo quiero retomar…”, explicó. Y claro, al ser cuestionada sobre si retomaría la conducción en algún espacio de Televisa, tampoco dudó en responder. “Por supuesto que sí, eso es lo que me tenía a mí encantada, que toda mi carrera pude siempre combinar una cosa con la otra y siempre manifesté que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, poderlo combinar en la medida de lo posible…”, dijo.

VER GALERÍA

Por ahora, Anette se prepara para asumir su nuevo reto en la telenovela que tentativamente llevará por nombre Volverte a ver, y en la cual interpretará el papel de la mamá del protagonista masculino del melodrama, que estará a cargo de Brandon Peniche. “Me siento como si fuera mi primer proyecto tal cual, estoy con esa misma ansiedad, nervios, entusiasmo, sueño, me pasa mucho eso en este momento. Estoy muy contenta y precisamente de empezar con el señor Sada que es un encanto de productor…”, afirmó en otro instante de la conversación.

Los recuerdos de su etapa en MasterChef

Anteriormente, Anette habló de lo importante que fue para ella ser parte de uno de los proyectos más exitosos de la televisión como lo es MasterChef, en donde dio muestra de su inigualable talento. “Amo MasterChef con locura y frenesí. Siempre lo he dicho, me llena de emociones, adoro a los chefs, he vivido un mundo maravilloso y mágico a lo largo de varios años, he descubierto que la gastronomía es espectacular…”, dijo en entrevista con TVyNovelas a penas en mayo pasado, asegurando que todo transcurrió bien durante su paso por el reality de cocina, en el cual se ganó el cariño del público en cada una de sus emisiones.

VER GALERÍA