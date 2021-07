'Es muy triste', Vadhir Derbez recordó la ocasión en que una ex pareja le fue infiel

En más de una ocasión, Vadhir Derbez se ha tomado el tiempo para compartir públicamente algunos detalles de su vida personal, siendo los temas ligados al corazón los que precisamente han despertado mayor interés entre sus fanáticos. Luego de que en días pasados echara por tierra los rumores de una supuesta relación con una guapa influencer, el hijo de Eugenio Derbez ha vuelto a sincerarse, para revelar que, al igual que muchas personas, también ha sufrido infidelidad por parte de algunas de sus ex parejas, una situación que ha aprendido a superar y que viene muy a propósito del reciente tema musical que ha lanzado en compañía de Ximena Sariñana, una canción llamada Te confieso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De visita en el programa televisivo Hoy, Vadhir participó en una de las dinámicas del matutino, en la que respondió una serie de preguntas, entre ellas la de si alguna vez lo habían engañado. El joven respondió sobre esta situación, aunque sin dar pistas claras que pudieran evidenciar la identidad de las chicas a las que se refería. “Sí me ha pasado, no una sino ya varias veces. Sí, y bastante duro, entonces esta rola pues se trata de eso, de desamor…”, dijo el intérprete. “Sí me pasó y es muy triste y creo que a todos nos ha pasado algún tipo de desamor o que nos rompan el corazón…”, explicó frente a las cámaras, visiblemente tranquilo y al mismo tiempo reservado.

De inmediato, la curiosidad de Paul Stanley, -quien participaba con él en la dinámica-, creció, por lo que le preguntó si se había dado cuenta de tales engaños al revisar el teléfono celular de la chica en cuestión, a lo que Vadhir dijo: “Y vi, me di cuenta que sí…”, agregó, aunque sin ahondar en los pormenores de esa circunstancia de la que una vez ha hablado con total transparencia. “Luego hay gente que no puede y por la inseguridad prefiere jugar contigo en lo que están agarrando acá a alguien más…”, apuntó el también actor, que en este instante de su vida se mantiene muy enfocado en sus proyectos profesionales, entre ellos la promoción de una película titulada El Mesero.

VER GALERÍA

En ese espacio, Vadhir también reveló cómo descubrió que su ex le había sido infiel, recordando incluso cuál fue la reacción de la chica cuando esta fue descubierta. "Llegué a la casa de mi novia en su momento, nos íbamos a ver, -no en ese momento-, como que no me estaba contestando... entonces llego (a su casa), como no estaba le escribo y le digo: 'Oye, estoy aquí afuera, ¿en dónde estás?', ella no vio su celular, me estacioné y de la nada llega un coche, se baja ella, una amiga, y este chavo, un chavo con el que yo ya había (sospechado)... y yo con el estómago así de nudo de que: 'Espero que no esté pasando nada', y de la nada veo cómo él se le pone atrás y la empieza a besar, y que me bajo del coche...", contó. "Se puso de digna: 'Y (me dijo) qué haces aquí'...".

Vadhir ante los desencuentros amorosos

En medio de la sesión de preguntas y respuestas, y a tenor del tema de las infidelidades, Vadhir fue cuestionado sobre si la presencia de una nueva persona en su vida podría remediar el dolor de un desencuentro amoroso, una situación que el joven intérprete ha logrado asumir con mucha madurez, y de lo cual ha compartido con sus fieles seguidores, a quienes de vez en cuando brinda parte de sus consejos. “Yo siento que es algo muy inmediato para distraerte (tener una nueva pareja) pero a la larga es mejor que te duela, dejar que llores, que sientas ese vacío y que sanes sabiendo estar solo para que entonces, cuando conozcas a alguien más, no estés nada más agarrando…”, agregó.

Eso sí, mientras llega la chica indicada, Vadhir tiene muy claro lo que busca en una pareja, algo de lo que ha hablado con total apertura durante una reciente entrevista concedida a La Hora ¡HOLA!, en ¡HOLA! TV. “Aparte de que me atraiga, que esté guapa a mis ojos, que sea talentosa en algo de lo que haga, que sea una mujer apasionada, que sea trabajadora. Creo que es algo que busco porque yo soy así, siempre me ha gustado y soy fiel creyente de que uno tiene que admirar a su pareja…”, aseguró, destacando otro de los aspectos esenciales para que todo pueda marchar de maravilla. “Que tenga muy buen humor, un humor similar al mío y que no tenga miedo a jugar con cualquier cosa, yo tengo un humor muy negro, entonces también me encanta cuando conozco a alguien que tiene como lo mismo, conectamos súper bien…”, reiteró.

VER GALERÍA