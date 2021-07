Enrique Peña Nieto reaparece en redes en las felicitaciones que su familia le envió por su cumpleaños

Desde que terminó su sexenio como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto optó por adquirir una vida alejada de las redes sociales. Aunque ha reaparecido algunas veces en Twitter, desde que se alejó de la vida pública, el político no comparte imágenes en sus redes sociales donde, esta tarde, reapareció en las felicitaciones que sus hijos, Paulina, Nicole y Alejandro, le hicieron a través de sus perfiles en Instagram. Otra cuenta que se engalanó con una foto con él fue la de su novia, Tania Ruiz, quien, aunque no le gusta dar detalles de su relación con el exmandatario en redes sociales, hizo una excepción por la especial fecha que está celebrando su novio a quien le dedicó un romántico mensaje.

Después de un año de no publicar una imagen al lado de Enrique Peña Nieto, esta tarde, Tania Ruiz aprovechó el cumpleaños del político para publicar una foto que, se presume, es actual, al lado de su novio a quien le escribió: “Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos, elogios bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. ¡Feliz cumpleaños novio mío! Qué dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tu cumpleaños”, se lee en la primera parte del mensaje que acompañó de una imagen en la que aparece el cumpleañero abrazándola por el cuello, mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

La felicitación de la modelo continuó agradeciendo por este tiempo que han compartido: “La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo, en este espacio que hoy tenemos y vivimos, que es lo más valioso. Nuestro tiempo, nuestra vida. Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios. Que Dios te bendiga, proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. Te amo. ¡Feliz día mi novio hermoso!”, finalizó la rubia quien, en la foto, aparece muy coordinada con su novio, él con una camisa rosa y ella con un pantalón del mismo tono.

Peña Nieto no sólo reapareció en la cuenta de su guapa novia, también lo hizo en la de su hija menor Nicole quien utilizó un espacio en su feed para compartir una foto en la que, la joven de 21 años de edad, aparece dándole un tierno beso en la mejilla a su papá: “My dad’s birthday today”, escribió. Justamente Nicole fue quien posteó la última foto de la que se tenía registro de Peña Nieto, ocurrió en diciembre pasado cuando compartió una imagen en la que aparece abrazando a su papá y que acompañó de la frase: “¿Qué pasa si estoy bien aquí?”, haciendo referencia a la protección que siente cuando está cerca de su papá. Esta imagen conmovió a varios de sus seguidores, incluida, Tania Ruiz, quien escribió en los comentarios: “¡Qué bonita foto!”. Por su parte, Paulina, la mayor de los tres, compartió una historia en su Instagram donde aparece el político soplando la velita de su pastel, que acompañó de la frase: "Eres magia en cada detalle".

La felicitación de su hijo Alejandro

En este especial día, Enrique Peña Nieto también reapareció en la cuenta de Instagram de su hijo Alejandro quien, con una imagen, captada durante una de sus visitas a la playa, donde aparecen padre e hijo mirando al horizonte, en lo que parece un muelle, el joven le escribió al político: “Muchas felicidades a este señorón al que llamo papá con todo mi amor. Deseo que siempre sigas siendo muy feliz. Eres mi adoración y te agradezco por guiarme a ser la persona que me he convertido. Te amo papá”, escribió el joven quien no publicaba una foto de su papá desde el 20 de julio de 2019, también en el cumpleaños del político.