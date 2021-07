'De regreso al hospital para mis chequeos', Toño Mauri revela cómo se encuentra

De muy buenos ánimos, Toño Mauri abraza este momento de su vida, tras superar el difícil episodio de salud por el que atravesó meses atrás, debido a las complicaciones a raíz de su contagio por Covid-19. De hecho, el intérprete tuvo que ser sometido por aquellos días a un doble trasplante de pulmón, por lo que sus citas con los especialistas han sido recurrentes desde entonces, con la finalidad de seguir al pie de la letra su rehabilitación y tener certeza de que todo marche en orden, algo que por fortuna ha ocurrido de esa manera. Una vez más, Toño ha compartido con sus fieles seguidores cómo se encuentra, luego de dar a conocer detalles de su más reciente visita al hospital, desde donde además capturó una fotografía.

Siempre cercano a quienes se mantuvieron muy pendientes de su estado de salud, Toño retomó su actividad en redes sociales este 20 de julio, tras casi dos meses de no publicar en Instagram, espacio en el que a finales de mayo dio un vistazo de su escapada por la Ciudad de México. Ahora, el también productor televisivo, ha informado que se encuentra de vuelta en Estados Unidos, en donde atiende con toda puntualidad su proceso de recuperación, en específico lo relacionado con el tema del doble trasplante de pulmón, una cirugía que más allá de su grado de complejidad, le fue practicada con éxito, algo de lo que se siente enteramente agradecido.

En su nueva publicación, la cual ha recibido miles de “me gusta”, aparece Toño sentado en una silla de ruedas, debidamente protegido con cubrebocas y mirando fijamente a la cámara. “De regreso al hospital para mis chequeos del trasplante. Todo muy bien, gracias a Dios”, escribió el actor sin ahondar en detalles, quien a la par de las experiencias que lo han marcado, se ha mantenido refugiado en la fe, algo que simplemente le ha dado las fuerzas para ponerse de pie y reafirmar su ferviente amor por la vida. Algunos de sus fanáticos y amigos más cercanos no tardaron en reaccionar al post, regalando algunos comentarios de celebración, como lo hizo la presentadora de televisión, Lili Estefan. “Te amo”, escribió.

¿Cómo va su rehabilitación?

Por otro lado, Toño Mauri se siente pleno por lo favorable que ha sido su recuperación, algo que ha podido lograr gracias al empeño que ha puesto en sus terapias, esto tras las secuelas físicas que dejó en él la enfermedad. “Viene tres veces a la semana una persona y me pone ejercicios de movilidad porque estuve cuatro meses en coma y no me moví, perdí toda la masa muscular; estas terapias me ayudan muchísimo porque son específicas para lo que yo necesito, fortalecer pierna y nervios para poder caminar, entonces, estamos trabajando en equilibrio y en ponernos fuertes”, dijo el actor a TVyNovelas. "Dice el fisioterapeuta que seguramente para octubre ya estemos muy avanzados, si Dios quiere y si todo sale bien”, agregó.

Del mismo modo, Toño habló de la dieta que ha seguido durante estos meses, con la finalidad de recuperar el peso que perdió durante el tiempo en que se mantuvo hospitalizado, algo que poco a poco ha podido remediar. “También, ahorita llevo una dieta más de proteínas y calorías; desde que salí del hospital he subido casi ocho kilos y todavía me faltarían cuatro o cinco para estar más o menos como estaba antes. Lo bueno fue que lo recuperé rápido; la verdad es que he tenido buen apetito a pesar de que me tuvieron que quitar la vesícula”, explicó.

