Con Nueva York como escenario y en compañía de su familia, Andrea Legarreta continúa celebrando sus 50 años

Después de festejar su cumpleaños número 50 con sus compañeros de Hoy, el pasado 12 de julio, Andrea Legarreta está disfrutando de unas vacaciones con su familia en Nueva York, sitio que eligió para continuar con la celebración. Tal como lo adelantó hace unas semanas, está pasando unos días al lado de su esposo, Erik Rubín, y de sus dos hijas, Mía y Nina, en la Gran Manzana, un sitio que los tiene encantados y donde, como una de sus primeras actividades, fue caminar por la ciudad para tomar una selfie familiar con la Estatua de La Libertad como telón de fondo, sin duda, el símbolo más representativo este destino.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió un par de imágenes en sus historias donde se ven los cuatro encantados con la ciudad. Más tarde utilizó su feed en esta red social para compartir una imagen para la que posó durante su recorrido por las calles de Nueva York donde uno de los murales, que forman parte del arte urbano, se convirtió en el fondo de esta instantánea: “No guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial”, escribió la actriz como descripción de esta imagen en la que la vemos observando una espectacular ilustración de Snoopy. Según dio a conocer la conductora de Hoy, fue su hija Nina quien se encargó de captar esta imagen que forma parte de su álbum de cumpleaños.

Hasta el momento, Andrea y su familia han optado por disfrutar del momento, por lo que no hemos visto más imágenes de su paso por la Gran Manzana en redes sociales, pero se encuentran enfocados en conocer y crear memorias inolvidables juntos. Hace un par de semanas, Andrea Legarreta compartió con el público que realizaría este viaje con su familia, recordemos que una de las actividades preferidas de los Rubín Legarreta es precisamente conocer nuevos lugares: “La semana de mi cumpleaños no voy a estar, entonces, por si quieren antes, hasta el 9, de que arranca julio, hasta el 9”, comentó la conductora quien, aunque planeaba vacaciones desde la semana pasada, fue hasta este fin de semana que voló a Nueva York.

Su cumpleaños en el foro de Hoy

Debido a que sí pasó su cumpleaños trabajando, el pasado 12 de julio, la producción del programa Hoy le organizó un inolvidable festejo que incluyó varias sorpresas, entre ellas, la presencia de su esposo Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, en el foro. Conmovida por este festejo, Andrea comentó: “Me siento muy bendecida de celebrar este día con ustedes, son parte de mi familia, son parte de mi día a día. Decir 50 suena fácil, pero no, agradezco cada vivencia y cada instante de mi vida, cada persona, cada aprendizaje. Yo creo que no hay momentos malos, hay momentos para aprender y para crecer y yo agradezco que hayan estado en muchos de ellos. Los amo, gracias”.

Durante este programa especial, Erik Rubín y sus hijas formaron parte de la cápsula, La novela de Hoy, donde vimos al exTimbiriche decirle a la festejada: “¡Felices 50! La vida apenas empieza. Te amo preciosa”. Por su parte, Nina le expresó: “Mamá te amo con todo mi corazón, eres mi razón de existir, agradezco todo lo que me das todos los días”. Por último, Mía comentó: “Mami hermosa, te amo con todo mi corazón, eres una reina, ¡Feliz cumpleaños!”. Durante la dinámica de El Manotazo, Andrea describió cuál sería su plan ideal y reiteró que vacaciones con los suyos es de sus actividades preferidas: “El día ideal puede ser: viajando con mi familia o simplemente estar con pijama en la casa”.